農改場新品種風味大挑戰！ 洋香瓜甜中帶酸、苦瓜「微糖」

酸甜瓜的甜度高，有帶有檸檬酸，挑戰傳統的洋香瓜風味。（記者吳俊鋒攝）

各界歡迎的台南區農業改良場與畜產試驗所聯合開放日，將於本週六熱鬧登場，新品種的研發最受矚目，如果肉像是滴了檸檬汁的洋香瓜，甜中帶酸，吃起來有初戀般的感覺，顛覆傳統的特殊風味，令人印象深刻，仍未正式命名，活動期間將會展出，讓民眾先睹為快。

檸檬洋香瓜為深綠外皮，若栽種、管理得宜，會有細碎網紋，等於是高品質的挑選依據，屬於白色果肉，相當細緻，糖分測試最高可達17度，吃起來又會有酸味，暫名酸甜瓜，去油解膩，適合大餐之後享用。

另外，還有命名「翠妞」的甜瓜，內外都是綠色的，沖洗之後，不僅果肉，連果皮也都可以一起吃。

現場也展出如同微糖程度的白玉苦瓜，吃得到甘甜味，以古早味冰飲為名，叫做「雪淇」，頗有意思，是因應氣候變遷所開發的抗逆境新品種，可提早採收，果形完整，產量穩定，單顆均重可達700公克，明年才正式上市，一樣在開放日率先亮相。

活動將於29日上午揭幕，鄰近的兩大場域同步開放，攜手台灣種苗改進協會共同舉辦，結合科普展示、成果推廣、新品發表，加上寓教於樂的闖關遊戲、體驗課程，邀請民眾攜家帶眷來參加，一起探索農業與畜牧的多元魅力。

畜試所成果展區匯集百大青農、創新育成中心、技術移轉業者等，超過70個攤位，展售優質的特色產品，民眾可漫步牧草地，享受田野風情，舞台區上則安排精彩表演，並規劃有獎問答，炒熱氣氛。

今年也展出畜牧淨零研究成果，以及養牛、養鵝循環示範場域推動情形，且安排機具示範，由專人講解剪草、集草與牧草包製程，現場還有6場蛋品主題食農教育活動，邀請親子參加蛋雞大解密與蛋仔彩繪DIY。

改良場今年則邀集北、中、南、東四大區域共16處加值打樣中心，展示各地技術成果與品牌輔導效益，並設有「立體九宮格拼圖積木互動區」，以遊戲方式體驗農產創新魅力，增添趣味。

活動當天將安排5場創意農業體驗，包含多肉盆栽、種子手抄紙、文旦枝條、玉米檸檬飲等，都採現場報名，名額有限，歡迎親子們參加，同時也會匯集16位初級加工場與在地農友，提供新鮮、可溯源的國產農產品，邀請民眾以實際行動支持在地農業。

開放日也將一併舉辦種苗節活動，今年的「葫蘆科主題展示區」集結多樣蔬菜，打造繽紛景觀，開幕典禮，則頒發雲嘉南地區全國10大績優、優良產銷班與種苗有功人員，以表彰其傑出貢獻。

新品種的雪淇苦瓜，吃得到甜味。（記者吳俊鋒攝）

農畜聯合開放日有漂亮的蔬果造景，提供合影。（記者吳俊鋒攝）

農畜聯合開放日暨第29屆種苗節，週六熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

畜產試驗所也展出系列的研發成果。（記者吳俊鋒攝）

