入夜後北台灣轉雨！週四晚起天氣好轉 週末再度回暖

未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

近期陸續受到東北季風影響，各地氣溫轉涼。中央氣象署指出，今晚至明日整天因水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島有較明顯降雨出現，但明晚起各地天氣逐漸好轉，並將一路維持多雲到晴的好天氣至下週三，且週末白天氣溫將再度回升。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，台灣持續受到東北季風影響，今日入夜至明日整日，因台灣南方的輕度颱風「天琴」影響，水氣稍有增加，北部、東半部、恆春半島、南部地區、中部山區降雨機率提高，尤其桃園以北、東半部、恆春半島降雨較明顯，有局部短暫雨。

曾昭誠指出，由於水氣增加，今晚至明晨的氣溫不會比今日清晨低，大約落在19至20度上下，明白天有一波冷空氣影響，北部地區約20至22度，中南部、台東地區約23至25度。

此外，這波東北季風預計持續影響台灣至週五，且週五起至下週三各地大致維持多雲到晴的好天氣。曾昭誠說，明晚降雨趨緩，週五僅恆春半島、東南部山區有零星短暫雨，中南部地區白天氣溫回升至25度左右，北部20至22度，清晨氣溫仍落在16至19度左右。

曾昭誠表示，週末東北季風減弱，各地維持多雲到晴的天氣，且白天氣溫回升，各地有24至28度，感受明顯變暖，早晚仍涼，但東半部、恆春半島有零星降雨。

下週一至週三東北季風再度增強，且可能持續影響到下週末，各地夜間清晨氣溫約18至21度左右，白天北部地區約23至25度，中南部、台東約25至27度，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，整體降雨量不會太多。

未來一週氣溫趨勢。（中央氣象署提供）

