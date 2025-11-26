為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2024碳盤查登錄完成 列管事業直接溫室氣體排放量年減1.7％

    2025/11/26 18:34 記者黃宜靜／台北報導
    環境部今（26日）表示，2024年共計303家公司（涵蓋562廠），皆已如期完成年度溫室氣體排放量盤查登錄及查驗作業。示意圖。（資料照）

    全台500多家排碳大戶將在2026年開始繳碳費，碳盤查則是碳費徵收的重要基礎。環境部今（26日）表示，依據「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」公告列管的事業，2024年共計303家公司（涵蓋562廠），皆已如期完成年度溫室氣體排放量盤查登錄及查驗作業，其中列管事業2024年度直接溫室氣體排放量較2023年減少1.7%；能源間接溫室氣體排放量（主要為使用電力所產生）則較2023年減少2.7%。

    環境部說明，2024年列管廠數合計增加9廠（新增15廠、減少6廠），增加原因主要為部分工廠營運量增加，導致溫室氣體排放量達管制門檻及新廠營運；2024年度列管事業排放的主要行業別，在直接排放方面，主要來自製程與燃料燃燒，其中以電力及燃氣供應業貢獻最高（占直接排放總量57%），製造業中則以基本金屬製造業（13%）、化學材料及肥料製造業（13%）、石油及煤製品製造業（9%）等為主要排放來源。

    環境部續指，至於主要反映用電的能源間接排放，電子零組件製造業排放量最高（占間接排放總量48%），化學材料及肥料製造業（31%）次之，基本金屬製造業位居第三（9%）。

    環境部提醒，2025年度盤查資料將是碳費徵收基礎，明（2026）年繳交碳費時，將以事業2025年度的溫室氣體排放量盤查及查驗結果為依據，再依其適用的碳費費率進行徵收，實際碳費徵收對象仍須視明年申報盤查結果決定。若以2024年度應辦理盤查登錄及查驗對象，評估符合碳費收費辦法規定者共有465廠（247家公司），提醒列管事業務必重視盤查資料的完整性與正確性，以利後續碳費的適用與計算。

    環境部表示，2024年共計303家公司，皆已如期完成年度溫室氣體排放量盤查登錄及查驗作業，其中列管事業2024年度直接溫室氣體排放量較2023年減少1.7%；能源間接溫室氣體排放量則較2023年減少2.7%。（環境部提供）

    2024年度列管事業直接及間接排放量的行業別分布。（環境部提供）

