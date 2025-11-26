高麗菜採收期 產地價跌1顆只要30~40元

高麗菜種植面積太多。（記者葉永騫攝）

高麗菜進入採收期，使得菜價不斷下滑，屏東農民也紛紛推出一顆30~40元，有的在產地直接販售，有些則在網路通知在固定地點販售，吸引了不少民眾購買，萬丹李姓農民表示，今年下半年因為風調雨順，颱風未侵襲，使得菜價平穩，現在高麗菜價格一路下滑，如果種植品質不好，恐怕最後只能當肥料了。

現在正逢南部高麗菜盛產期，雖然高麗菜是冬季火鍋必備的產品，使用量最多，但是農民種植面積也非常廣，加上今年下半年風調雨順，農作物生長良好，菜價也一直下滑，近期有農民將生長不佳的高麗菜田開放給民眾自採，也有菜農乾脆直接把高麗菜從產地運進市集販售，價格有1顆40元、3顆100元，市場上也出現小顆高麗菜1顆20元的特價，最近萬丹鄉也有農民開放農田供民眾採收的情況。

萬丹鄉李姓農民表示，高麗菜供過於求的情形從上個月就開始，鳳凰颱風來襲時一度以為可能讓菜價上揚，沒想到才進入屏東就消失了，使得菜價一路往下跌，現在因為價格太低，光是採收的人工與運輸成本就不敷成本，而且還有高山高麗菜上市，對於平地高麗菜造成很大的壓力，再過一陣子恐怕種植不佳的高麗菜只能當肥料了，只能說現在正是消費者購買價美物廉高麗菜的好時機。

高麗菜因量多價跌。（記者葉永騫攝）

