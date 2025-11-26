為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    參訪桃園捷運綠線工程200名額 11/28起報名

    2025/11/26 18:17 記者謝武雄／桃園報導
    捷運綠線開放參訪，潛盾機也是參觀的重點之一。（記者謝武雄攝）

    桃園捷運綠線預計明年底第一階段通車，為了讓民眾了解工程進度及狀況，捷工局推出參訪行程，參觀G07地下車站、桃園段地下隧道、G13高架車站、潛盾作業區等工程現場，28日上午10點起開放網路報名，對象是8到60歲民眾，12月20、21日分7梯次舉行，名額200人，可上「桃園軌道願景館」臉書粉絲專頁查詢。

    桃園市長張善政今天主持市政會議，宣布「桃園捷運綠線114年工程成果參訪活動」的規畫內容；他說，捷工局在全力推進捷運建設同時，也積極思考如何讓市民更貼近工程進度，為了讓市民更深入參與捷運綠線建設成果，規畫「跟著綠線走，捷運成真中」活動，以「體驗參與」為主軸，將「工地變教室」，邀請市民走進工地最前線、了解一條捷運從無到有的建設過程，進而感受背後的工程難度與城市規畫用心。

    捷運工程局長劉慶豐說，捷運綠線即將於明年通車的高架5座車站，以及地下2座車站站體結構皆已全面完成，最關鍵的主線動態測試也於11月4日進行高架五站營運測試，預計投入服務的首批20列車廂也將於年底全數抵達桃園，捷運綠線正朝向明年底第1階段通車目標邁進。

