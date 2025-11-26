為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟防疫衝擊豬肉攤 苗栗加碼補助1萬公告開辦

    2025/11/26 17:54 記者彭健禮／苗栗報導
    台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全國豬隻禁宰禁運15天，連帶影響豬肉攤商生計，除經濟部補助每攤3萬元，苗栗縣政府再加碼補助1萬元並公告即日起辦理。（記者彭健禮攝）

    台中市梧棲區養豬場於上個月爆發非洲豬瘟疫情，全國豬隻禁宰禁運15天，連帶影響豬肉攤商生計，除經濟部補助每攤3萬元，苗栗縣政府再加碼補助1萬元並公告即日起辦理，由各鄉鎮市公所彙整攤商申請資料，經審查後將符合資格之攤商，以市場為單位造冊，函送縣府。

    縣府表示，此項補助依據「苗栗縣非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助計畫」辦理。受補助之對象及條件為，鄉鎮市公所列管有案之公民有零售市場、攤販集中場及攤販，專營販售生鮮溫體豬肉之攤商；攤商有營業事實，並於國內非洲豬瘟疫情前即在傳統市場內從事生鮮溫體豬肉販售者；攤商於國內非洲豬瘟疫情後，配合活體豬禁宰禁運政策而暫停販售生鮮溫體豬肉造成損失者。

    補助標準及金額為，配合農業部公告今年10月22日中午12時起，全國禁宰、禁運活體豬至今年11月6日中午12時止，期間暫停販售生鮮溫體豬肉而造成營業損失者，每攤補助1萬元。由各鄉鎮市公所受理攤商登記並造冊，並於二個月內函送本府。

    不過，縣府也呼籲，攤商及地方主管機關應確保補助申請內容之正確性，如有隱匿不實、造假、虛報、浮報或重複請領等情事，縣府得駁回其申請；已獲補助者，得撤銷補助，並追回已撥付之補助款及追究相關責任。獲得補助之攤商須在傳統市場內持續營業中，縣府得派員隨機至現場督導查核，如發現攤商已歇業或更換販售業種者，得追回已撥付之補助款。

    苗栗縣政府公告。（圖由縣府提供）

