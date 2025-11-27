他申請房貸竟因分期買iPhone被銀行砍掉100萬？！ 專家曝真相...

有民眾宣稱分期購買iPhone手機，後續申辦房貸時竟因這筆分期紀錄，導致核貸金額被銀行減少了整整100萬。示意圖。（法新社）

先前某媒體報導有民眾分期購買iPhone手機，後續申辦房貸時竟因這筆分期紀錄，導致核貸金額被銀行減少了整整100萬。有投資專家26日直言，這位民眾申請房貸之所以被銀行砍掉100萬核貸金額，是因為其「財務數據」亮紅燈，不會是因為分期買iPhone。

投資部落客「喬王的投資理財筆記」26日在臉書粉專發文，「最近看到一則新聞說，有人刷卡分期買手機，結果房貸額度被銀行直接縮水，少了100萬。很多人看完嚇到，很怕刷卡分期會影響自己的信用分數，或者貸款額度……。先別急著完全相信這件事，因為銀行並不在意你買什麼手機、用什麼信用卡，銀行真正關心的只有一件事：你是不是能『穩定、準時』還錢的人。」

他接著說：「很多人以為『分期』都一樣，但在銀行眼中，風險是完全不同等級的。第一種是單筆消費分期（像是買手機、家電的12/24期），正常消費，正常繳款，代表風險低，銀行通常把它當一般分期消費，不會直接扣分。第二種是帳單分期，不是針對『單一商品金額』分期，而是針對『整筆帳單金額』拆分成好幾期繳款，這類行為等同於風險較高的借貸，有可能會影響到你的信用分數。第三種是 預借現金/預借現金分期，這是銀行最不喜歡的訊號之一，因為它顯示你手上的現金不足到需要把信用卡當提款卡，對聯徵中心及銀行來說，這是屬於高風險行為。」

「喬王」繼續說道：「那為什麼有人說分期會害房貸被砍？因為真正影響房貸的不是那支手機，而是你的『財務數據』亮紅燈。銀行真正會看的有兩個重點，其一為月負債比（DSR）是不是太高？計算方式是每月固定要還的金額÷每月收入，如果你有多筆分期、車貸、卡費，每月支出占收入太高，房貸自然會被縮額；其二為信用紀錄中有沒有高風險行為？包括遲繳、循環利息、預借現金、帳單分期，任何一項都可能降低你的信任分數。」

最後「喬王」表示，「買iPhone分期消費不是問題，問題是你的其他財務行為會不會讓銀行覺得『你可能還不出錢』。只要你不遲繳、沒有帳單分期、沒有預借現金、每月負債比在健康範圍，銀行根本不會因為你買手機，就亂砍你的房貸。」

☆本文已獲「喬王的投資理財筆記」授權引用☆

