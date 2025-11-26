為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    豬價拍賣價跌破90元 雲林促銷在地優質豬肉

    2025/11/26 17:46 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣長張麗善（右2）與雲林縣養豬協會理事長吳英吉（左2）等人推廣雲林豬肉。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善（右2）與雲林縣養豬協會理事長吳英吉（左2）等人推廣雲林豬肉。（記者黃淑莉攝）

    上月台中爆發非洲豬瘟疫情，中央禁運禁宰15天，解禁後毛豬拍賣價格每公斤一度破百元，因各冷凍商庫存已滿，豬價上週跌破90元，接近成本價，雲林縣府、雲林縣養豬協會今（26）日辦理雲林優質豬肉推廣活動，強調雲林生產豬肉零瘦肉精，品質有保證，呼籲大家多選購，用行動支持豬農。

    雲林肉品市場總經理黃加安表示，11月7日禁運禁令解除，豬隻供應增加，剛開始因許多冷凍、食品加工業者的庫存也沒有豬肉，採購量增加，加上消費者多天沒有吃到溫體豬買氣活絡，拍賣價每公斤飆破百元。

    黃加安指出，業者庫存貨補足，市場需求量減，豬價漸漸下跌，上週跌破每公斤90元，雲林肉品市場每天拍賣數量約2500頭，今天拍賣價約88、89元，已接近成本價，由於禁宰數量還需一段時間才能消化，價格短期應難回升，預計要到春節前需求量增才會漸漸回穩。

    雲林縣長張麗善表示，雲林是全國養豬大縣，因為非洲豬瘟、含有瘦肉精的豬肉進口等影響，消費者有所憂慮，雲林豬農飼養技術、環境佳，且全縣禁止廚餘養豬，還成立零瘦肉精聯盟，雲林生產的豬肉品質有保證，民眾可透過雲林良品電商平台或到縣內各家業者的網站選購。

    縣府農業處長魏勝德說，這時候的豬肉最好吃，雲林在地業者推出多款特色豬肉及加工產品，雲林良品電商平台也推出優惠活動，歡迎大家多支持雲林豬肉。

    雲林縣政府推雲林豬肉。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣政府推雲林豬肉。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣政府推廣雲林豬肉，呼籲大家多選購。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣政府推廣雲林豬肉，呼籲大家多選購。（記者黃淑莉攝）

