淡水老街黑狗戴墨鏡、叼桶展演觸法！ 飼主挨罰、犬隻遭沒入

日前引發網友關注的淡水黑狗疑似不當展演案經動保處蒐證，判斷飼主觸法，除開罰外也沒入犬隻。（新北市動保處提供）

新北市淡水老街熙來攘往，日前有遊客發現一條黑狗疑似遭飼主以不當展演方式戴上墨鏡、要求叼著桶子供人打賞，引發關注，市府動物保護防疫處獲報前往稽查，並搜集民眾提供影像證據。動保處今（26）日指出，飼主說明時自陳帶桶子沒有向人收錢，但經查飼主以戲謔方式使犬隻做出違反天性動作，屬展演行為，且當事犬隻沒有依法打狂犬病疫苗，已將犬隻沒入並罰飼主8萬元罰鍰、接受動保講習，犬隻後續將開放認養。

動保處表示，獲報後即派員前往，並連續數日蹲點不讓犬隻有再被脅迫機會，期間也同步搜集民眾提供的影像證據，經多日巡查蒐證，確認民眾檢舉影片中，飼主以戲謔方式使犬隻做出違反天性動作，已屬展演行為，今日請飼主前來說明；飼主自陳平日帶狗出門兜風會戴眼鏡保護眼睛，當天是萬聖節，所以帶了桶子，但沒有向人收錢，是沒有注意就有人丟錢進去。

請繼續往下閱讀...

動保處指出，當事人未取得任何形式的動物展演許可，違法明確，認定飼主行為已明確違反動物保護法第6之1條「未經許可不得以動物進行展演」規定，依法裁處5萬元罰鍰，且犬隻未施打狂犬病疫苗，依動物傳染病防治條例處飼主3萬元罰鍰、沒入犬隻，強制飼主參加3小時動物保護講習；太陽眼鏡部分，眼鏡屬伸縮材質並非鐵絲，未造成動物傷害，後續將進一步為犬隻進行身體檢查，後續也將開放民眾認養這隻親人的狗狗。

動保處說，動物展演必須取得動物展示業許可，需通過展演動物福利評估，依許可內容執行且不得超出許可同意範圍，不論是否以動物營利，未經許可進行任何方式展演都屬違法，呼籲大眾切勿以動物作為娛樂或博取關注的工具，民眾如發現疑似違規展演情形，也可撥打1959動物保護專線通報。

日前引發網友關注的淡水黑狗疑似不當展演案經動保處蒐證，判斷飼主觸法，除開罰外也沒入犬隻。（新北市動保處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法