    首頁 > 生活

    竹山延平國小「佛手」換新裝 學童彩繪將點亮社區

    2025/11/26 17:35 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山鎮延平國小師生彩繪校園「佛手」建築，讓校園更有藝術特色。（彩繪藝術家顧紫蝶提供）

    南投竹山鎮延平國小，校園歷經921大地震後由慈濟重建，建物以「佛手」為意象，校方為推動藝術教育，帶領學童彩繪妝點佛手建築，學童在彩繪師巧手設計下，讓校園更有藝術特色，接下來師生還將跨出校園，參與社區彩繪，不僅點亮社區風貌，也讓學校與社區關係更加緊密。

    參與彩繪佛手的彩繪藝術家顧紫蝶表示，校園佛手原本是莊嚴的灰白色，為讓學童的創意與生命力能在佛手上呈現，便跳脫固定色，並以繽紛色彩傳達學童的獨特性，彩繪內容包括魚、兔子、鳥等，象徵孩子純真敏捷，以及自由自在成長，希望彩繪的經驗，能創造孩子難忘的校園回憶。

    延平國小校長黃彥超指出，校園佛手彩繪完成後，成為學生喜愛的遊憩場域，學童看著自己的作品呈現在學校建物上，對校園更加認同、有光榮感，現在師生們還在社區、里長，以及在地企業協助下，將到社區進行牆面彩繪，目前已在討論圖面設計，未來師生也將有機會與彩繪師合作，把充滿童趣創意的圖案落實在社區，不只美化環境，更能加深對社區的認同。

    南投竹山鎮延平國小師生彩繪校園「佛手」建築，現已成為學生下課喜愛的遊憩場域。（延平國小提供）

    南投竹山鎮延平國小師生彩繪校園「佛手」建築，充滿童趣創意的彩繪，增添校園藝術氣息。（彩繪藝術家顧紫蝶提供）

