    首頁 > 生活

    關廟砲校距公車站步程近30分鐘 南市交通局：營區大門將增設公車站

    2025/11/26 17:03 記者蔡文居／台南報導
    南市議員郭鴻儀指出，關廟砲校距公車站遠，交通十分不便。南市交通局允諾將在營區大門增設公車站。（擷取自南市議會網站）

    台南市永康砲校已於今年10月30日遷駐關廟，台南市議員郭鴻儀今天質詢指出，經他實測，發現距離湯山營區最近的公車站步程將近30分鐘，而且也僅有1路公車行經，非常不方便。南市交通局表示，公運處已依軍方需求評估，將在營區大門增設公車站位，提升便利性。

    郭鴻儀表示，駐守永康73年的陸軍砲兵訓練指揮部，於今年10月30日遷駐關廟，未來預計進駐士官兵及學員生近3000人，為關廟區的發展的重大推力，但如何讓砲校與地方真正的產生連結，考驗市府對基礎設施的規劃能力，尤其交通規劃，更為首要。

    他表示，據實測離湯山營區最近的公車站步程約需20至30分鐘，也僅有一路公車行經，非常不方便，他先前也已與相關局處會勘討論過，要求交通局必須重視公共運輸的設置，如公車、YouBike微笑單車等，要符合校區通勤需要，也要引流人潮到關廟市區活絡消費，希望砲訓部的進駐，不只是國防訓練能量的升級，也是關廟地方注入新的活水與機遇。

    南市交通局表示，公運處已依軍方需求評估，將在營區大門增設公車站位，並調整合適路線與班次，規劃繞駛營區，以符合在地需求，提升交通便利性。

