    首頁 > 生活

    中國人離開換台灣成「最沒水準遊客」？ 日本人曝實際情況……

    2025/11/26 19:13 即時新聞／綜合報導
    中日關係緊張，中國呼籲公民勿前往日本旅遊。示意圖。（法新社）

    中日關係緊張，中國呼籲公民勿前往日本旅遊，日本各地中國遊客數量大降。在網路出現一片「日本旅遊品質變好了」的讚嘆聲之餘，也出現「現在台灣人是最沒水準的一群人」的爭議討論。對此，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」今日在臉書發文駁斥這一說法，他表示自己沒有要討好台灣人，但日本人很歡迎台灣人去旅遊，台灣人享受在日本的旅行，也讓日本人感到非常榮幸。

    「現在在日本，中國人走之後，台灣人就是最沒水準的一群人，」這段話，近日又在台灣網路上浮現，「日本人的歐吉桑」表示。他說，又有人想貶低台灣人，而他站在日本人的角度，並以不偏袒台灣的立場來說，他想問，「如果台灣旅客最沒水準的話，為什麼這麼多日本人非常歡迎台灣人訪日呢？」

    歐吉桑說，他從來沒有看過、聽過或遇過抱怨台灣人的水準的日本人，如果真有討厭台灣人的日本人的話，他很也想聽聽對方曾經發生過什麼事情。他還笑稱，有這種日本人的機率，就跟在台灣親眼看到野生石虎的機率一樣，或者有可能更低。

    歐吉桑指出，他看過感謝台灣，積極歡迎台灣人的日本人，但是討厭台灣人的日本人真的幾乎都沒有。他強調，自己講的內容並不是幻想，也不是要討好台灣人的話，「只是日本的真正的現實而已。」

    歐吉桑說，日本人只會感謝，但絕不會討厭台灣人。他也表示，這種貶低台灣人的內容真的不用擔心，也完全不需要在意。「台灣人盡全力享受日本旅遊就是我們日本人覺得非常榮幸的事情。」

