新竹州圖文化街行道樹遭斷頭式修剪 居民嘆醜爆又粗暴！

新竹市又見斷頭式修樹！新竹市護城河新竹州圖附近文化街行道樹遭市府斷頭式修樹，居民嘆是最醜風景！（記者洪美秀攝）

新竹市區又見斷頭式修樹！有讀者投訴指稱，位在文化街護城河新竹州圖附近的行道樹近期遭市府斷頭式修樹，居民除感嘆斷頭式修樹不僅影響樹型外觀，也破壞整體城市景觀，讓原本美麗的護城河沿線變最醜的風景！也批市府修樹欠思慮，未依據樹型及樹種進行修剪，修樹行為相當粗暴。

市府工務處公園及觀光區設施維護管理中心回應，針對外界質疑文化街行道樹遭「斷頭式修剪」，此次作業是因先前在颱風期間，民眾反映樹枝垂落、怕強風樹倒危及屋頂與行車安全，由市府進行的預防性疏枝與高度修整，並非粗暴矮化或斷頭式砍除。由於文化街樹木原先多有傾斜，且兩側樹木生長都偏向單側，為避免樹冠持續向建物及道路橫向發展造成衝突，也依據樹醫生建議，現場採取保留頂端主幹、修除下方側枝的方式，引導樹冠向上生長並逐漸再展開側枝。

公管中心表示，此方式可改善樹木日照不足、生長空間受限等問題，也大幅降低未來對建築及公共安全的影響，並非粗暴式修樹。另護城河沿線世界街（文化街與府後街區間）有1棵大榕樹經專業單位檢測後確認感染褐根病，且樹木結構嚴重脆弱且已枯死，存在倒塌風險，已張貼危樹公告，會在12月2日到5日安排移除作業，請市民行經時注意。

