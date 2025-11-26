13歲女「脊椎開刀」坐一般座被逼讓位 母心疼：要露30cm疤痕嗎？

台北捷運車廂內座位示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

捷運讓座爭議時常引起討論，近日又有一名母親投訴，脊椎剛動完手術的13歲女兒在一般座位上休息，卻被一名婦人要求讓位給一位身形高大的爸爸，讓她既心疼又憤慨。

這名母親24日向臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」投稿指出，事發於當晚6點多，女兒搭乘北捷蘆洲線並坐在一般座上，一名婦人卻要求她讓座給另一位身形高大、帶著孩子的爸爸。當時車廂乘客全都在看，女兒不敢拒絕，只好站起來讓座。然而，孩子脊椎幾個月前才開刀，背上仍有長達30多公分的傷口，書包又重達8、9公斤，讓她十分心疼。

她也強調，捷運上任何一種座位應該都是給需要的人坐，外觀看起來沒有問題，不代表衣服裡沒有傷，「難道以後要她露出疤痕，才不會被要求讓座嗎？還是以後要穿泳衣出門嗎？請不要以自己的判斷為判斷。您今天的愛心，其實是在傷害另外一位需要的人」。

粉專小編也補充，媽媽提供了孩子背部傷口照片，「很長的一道傷口，所言不假」，況且一名13歲學生坐在一般座位上，仍需忍痛站起來讓座，即使是男孩可能也難以承受這份痛楚，讓他看了十分心疼。

貼文曝光後，引發網友一面倒力挺母女倆：「叫人讓位的真的很無言，會讓座的就是會讓，不讓也算剛好而已，在那情勒什麼」、「心疼小孩」、「同樣身為媽媽的我完全能理解那心疼孩子的心情，的確正義魔人有時讓人想要翻白眼」、「為何要求一般座位的人要讓座，不讓是本分吧！怎麼會有這樣子的人！」、「自以為是的正義只是傷害他人的利器，希望孩子早日康復，願孩子能一直保有善良」

也有人建議要教孩子勇敢表達：「我覺得要教小孩勇敢表達意見，說：No」、「希望孩子可以學著勇敢的說出，學會保護自己才能解決」、「要教小孩勇敢無視那些人，我也是背部開了近20公分，那種痛不是別人可以感受到的」。

