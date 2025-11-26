屏東敬老卡每月1000點用不完？ 議員促開放抵用健保或醫療費

屏東縣議員黃明賢等人在26日在總質詢時關心敬老卡使用狀況。（記者羅欣貞攝）

屏東縣府今（2025）年11月起，將敬老卡每月補助點數由500點提升至1000點，並擴大使用範圍至計程車等；縣議員黃明賢等今（26）日質詢時指出，許多長輩說年紀大外出機會不多，500點已用不完，建議雙軌並行轉化健保費補助或醫療費用抵用；屏東縣長周春米說明，該政策就是希望長輩多出門活動，如果要在醫療或健保費補助，那又是另外一個層面。

屏東縣議員蘇資婷、黃明賢、周陳曉玟、越秋女今（26）日於議會聯合質詢，關心敬老卡使用現況。蘇資婷表示，至今年9月屏縣65歲以上長者16萬9248人，目前敬老卡發出10萬9989張，發卡量為65%；扣除死亡、遷出及鎖卡原因，有效使用為8萬4663張，有效使用量為50%。

黃明賢也表示，近3年敬老卡編列預算分別為1370萬、2280萬、3590萬元，佐以應當編列數，實際預算編列比例僅28%、28%、42%；另外預算執行數分別為1128萬、2336萬、2391萬，實際執行率僅24%、28%、28%。

周陳曉玟表示，現行以交通為主的福利模式，無法完全契合高齡長者的生活型態，具體建議保留現行500點（1點=1元）額度於原有的交通與社福措施，以延續鼓勵外出的初衷；同時將另外500點的福利價值，轉化為「健保費補助」或擴大適用至「醫療費用抵用」，例如折抵掛號費、部分負擔。

屏東縣長周春米表示，該政策就是盼長輩多出來活動，多使用大眾運輸工具，在可以使用於搭乘火車上後，整個使用率提高，又比如加上小琉球船運後，小琉球的發卡量也急速增加，如果要用在醫療或健保費補助，那又是另外一個政策，敬老卡在屏東推行的是點數，盼大家可把1000點都用完，怎樣讓大家用完，縣府責任當然要設計更多載具，但是呢不可能是落在所謂醫療掛號費，因為這等於是現金式給付，整個財政的計畫又是不一樣的。

屏東縣敬老卡使用範圍。（屏東縣政府提供）

