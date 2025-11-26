為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中爆廚餘灌水加重多領補助 盧秀燕有耳聞：請環保局加強稽查

    2025/11/26 16:57 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市議員陳成添說，傳出有人將廚餘灌水換補助，要求市府防範。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員陳成添說，傳出有人將廚餘灌水換補助，要求市府防範。（記者蘇金鳳攝）

    全國禁止廚餘養豬，國民黨台中市議員陳成添今天質詢指出，台中市有廚餘載運清運補貼，傳出疑似有不肖業者在廚餘灌水加重換更多錢，市府要應清楚。環保局吳盛忠說，有針對廚餘清運業者及廚餘產生業者進行稽查，若民眾有遇到惡意抬價情形也可以通報相關單位，共同遏止這類事件再次發生。

    台中市長盧秀燕說，目前並沒有相關情形，但確實有耳聞，環保局會注意，而廚餘灌水一看就知道，會請環保局處理。

    議員陳成添說，身為台中地區農會理事長，對於養豬廚餘的問題有一些了解，台中市的廚餘並未出現其他縣市將廚餘堆積在學校無人載運的問題。

    陳成添指出，台中市目前針對廚餘有兩大補貼措施，首先就是廚餘載運依運量噸數給予司機補貼，每車次最高補助1500元；其次是廚餘進場免處理費。

    但是，他擔憂地說，駕駛補貼是依照廚餘噸數計算，近日卻傳出疑似廚餘被灌水加重換更多錢的情形，環保局要如何杜絕？

    環保局說，將請廚餘車司機協助回報瀝水不確實之產源，並加強現場查核輔導。

    台中市長盧秀燕說，會請環保局稽查。（記者蘇金鳳攝）

    台中市長盧秀燕說，會請環保局稽查。（記者蘇金鳳攝）

    
    
