台南仁德中洲公有零售市場重建 明年初動工後年第一季完工

南市議員杜素吟（右）關切仁德中洲公有零售市場拆除重建工程。南市經發局長張婷媛（左）表示，會審慎鑑定無虞後才進場施工。（擷取自南市議會網站）

台南市仁德中洲公有零售市場拆除重建工程，因緊鄰民宅，安全問題引起地方關切。南市經發局長張婷媛表示，會審慎鑑定無虞後才進場施工，農曆年後開始進行新建工程，預計2027年第1季完工。

南市議員杜素吟今天質詢指出，中洲公有零售市場與活動中心改建進度，目前該案經費已全數到位，總金額4216萬元。根據規劃，未來改建將採兩層樓結構，1樓將作為市場使用，2樓則規劃為活動中心。由於地點緊鄰住戶，拆除重建前必須與地方居民和鄰近房舍溝通，並對隔壁的臨房進行鑑定，以確認房屋結構是否受到影響，避免未來產生爭議。

請繼續往下閱讀...

南市經發局表示，該案施工廠商已委託台南市土木技師公會於11月4日完成辦理施工前鄰房現況鑑定報告，進場施工前會加強與當地里民進行溝通。本次重建工程將採分期辦理，範圍包含市場主體建築拆除、新建耐震結構體、屋頂排水與採光系統改善、消防與機電系統全面更新，並同步優化動線、無障礙設施及環境通風條件，本案已於11月23日啟動拆除作業，明年農曆年後開始進行新建工程，預計2027年第1季完工。

經發局表示，後續將依據施工前鄰房現況鑑定報告，作為日後鄰房結構物若有受損時的比對依據，並於施工期間強化監測與管理外，也要求施工廠商設置安全圍籬與防落物設施、自動化傾斜與沉陷監測設備、落實粉塵抑制措施、定期召開工地安全會議等工程措施，以確保施工安全、維護周邊住戶與商家權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法