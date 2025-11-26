他外帶鼎泰豐煎餃「1原因」被多補一顆 網友狂讚：服務滿分

網友分享，在鼎泰豐把尚未上桌的煎餃外帶，店員告知「有一顆煎餃破掉，會多補一顆」，示意圖。（資料照）

除了料理美味，服務品質也是餐廳能否讓顧客回訪的關鍵。網友發文分享，在鼎泰豐點太多東西吃不完，決定把尚未上桌的煎餃外帶，店員告知「有一顆煎餃破掉，會多補一顆」。回家查看後，他才發現所謂的「破掉」其實只是外皮略微裂開。文章曝光後，引起網友熱議。

網友昨天在Threads發文分享，在鼎泰豐用餐時點了太多食物，吃不完便決定將尚未上桌的蝦肉煎餃外帶。服務人員告知，其中一顆煎餃在製作過程中破掉，因此會額外補上一顆。他當下表示，破掉的煎餃仍可食用不用額外準備，但店員強調餐點已準備完成，仍堅持多給一顆。

回家後，原PO沒打開看盒子，只看到外帶袋裡多了一個紙盒，心想鼎泰豐居然為了一顆煎餃特地分裝。直到隔天他準備將煎餃裝進便當盒，打開紙盒查看，才發現所謂的「破掉」，其實只是煎餃的外皮略微裂開，整體形狀仍完整，讓他直呼「God！這樣叫破掉！？餐飲業真的會被逼死」。

文章曝光後，網友紛紛讚賞鼎泰豐的服務與企業文化，「鼎泰豐從不讓人失望」、「這就是我喜歡吃鼎泰豐的原因，服務和味道永遠到位」、「鼎泰豐企業文化讓人非常欣賞，老闆自己也會站櫃工作，明顯感覺到他只怕給員工跟顧客不夠多，只想提供最好的服務」、「我也很愛一個人去吃，服務人員會隨時注意客人是不是有需要任何服務，超專業的」。

另有不少人分享自己的親身經驗，「我兒子3歲去吃小籠包，最後一顆不小心掉在地上，快要哭出來之前，服務人員看到馬上說補一顆給他，從此擄獲我兒的心，現在12歲了還是很喜歡吃」、「剛剛送來也說兩顆有點漏油，所以補了兩顆給我，到現在我還沒看出哪邊有漏油」。

