為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    他外帶鼎泰豐煎餃「1原因」被多補一顆 網友狂讚：服務滿分

    2025/11/26 17:58 即時新聞／綜合報導
    網友分享，在鼎泰豐把尚未上桌的煎餃外帶，店員告知「有一顆煎餃破掉，會多補一顆」，示意圖。（資料照）

    網友分享，在鼎泰豐把尚未上桌的煎餃外帶，店員告知「有一顆煎餃破掉，會多補一顆」，示意圖。（資料照）

    除了料理美味，服務品質也是餐廳能否讓顧客回訪的關鍵。網友發文分享，在鼎泰豐點太多東西吃不完，決定把尚未上桌的煎餃外帶，店員告知「有一顆煎餃破掉，會多補一顆」。回家查看後，他才發現所謂的「破掉」其實只是外皮略微裂開。文章曝光後，引起網友熱議。

    網友昨天在Threads發文分享，在鼎泰豐用餐時點了太多食物，吃不完便決定將尚未上桌的蝦肉煎餃外帶。服務人員告知，其中一顆煎餃在製作過程中破掉，因此會額外補上一顆。他當下表示，破掉的煎餃仍可食用不用額外準備，但店員強調餐點已準備完成，仍堅持多給一顆。

    回家後，原PO沒打開看盒子，只看到外帶袋裡多了一個紙盒，心想鼎泰豐居然為了一顆煎餃特地分裝。直到隔天他準備將煎餃裝進便當盒，打開紙盒查看，才發現所謂的「破掉」，其實只是煎餃的外皮略微裂開，整體形狀仍完整，讓他直呼「God！這樣叫破掉！？餐飲業真的會被逼死」。

    文章曝光後，網友紛紛讚賞鼎泰豐的服務與企業文化，「鼎泰豐從不讓人失望」、「這就是我喜歡吃鼎泰豐的原因，服務和味道永遠到位」、「鼎泰豐企業文化讓人非常欣賞，老闆自己也會站櫃工作，明顯感覺到他只怕給員工跟顧客不夠多，只想提供最好的服務」、「我也很愛一個人去吃，服務人員會隨時注意客人是不是有需要任何服務，超專業的」。

    另有不少人分享自己的親身經驗，「我兒子3歲去吃小籠包，最後一顆不小心掉在地上，快要哭出來之前，服務人員看到馬上說補一顆給他，從此擄獲我兒的心，現在12歲了還是很喜歡吃」、「剛剛送來也說兩顆有點漏油，所以補了兩顆給我，到現在我還沒看出哪邊有漏油」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播