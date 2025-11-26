國寶級黑面琵鷺群聚澎湖 二級保育鳥鴛鴦也來湊熱鬧

澎湖現身黑面琵鷺，其中一隻繫有足旗為南韓野放。（趙守忠提供）

今年10月風神颱風與東北季風帶來「共伴效應」，澎湖破紀錄出現超過150隻國寶級黑面琵鷺在馬公菜園魚塭覓食，時序進入11月，又有18隻黑面琵鷺現身澎湖，其中1隻有腳環，是南韓2010年繫放，到今年已15歳了。另外，列入二級保育類的鴛鴦，也出現在重光媽祖文化園區防波堤。

黑面琵鷺又有「黑面舞者」的雅稱，屬於鸛形目、䴉科、琵鷺亞科，琵鷺亞科的鳥類全世界共6種，其中以黑面琵鷺數量最為稀少（已知6種琵鷺當中唯黑面琵鷺屬瀕危物種），屬全球瀕危物種類別之一，黑面琵鷺每年1月至3月度冬時，東南亞觀鳥者會在多地觀測關注其過冬狀況並統計數量。黑面琵鷺現時只分布於東亞及東南亞地區。

請繼續往下閱讀...

今年澎湖黑面琵鷺除首波10月份出現上百隻高峰群後，現在數量都在10幾隻左右，根據澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜表示，鳥友發現掛足旗的黑面琵鷺，11月2日就出現在興仁水庫，是南韓2010年繫放的，到今年已15歳了，目前澎湖有黑琵18隻、白琵4隻。

除了國寶級黑面琵鷺外，另有二級保育類鴛鴦現身，在媽祖文化園區附近防波堤等地活動，雖然澎湖野鳥學會無相關紀錄，但資深鳥友趙守忠10年前就曾在澎湖拍過，鴛鴦棲息於溪流、沼澤、湖泊等處；常見於闊葉樹林環繞的沼澤、蘆葦叢生的水面。白天常在水面中心處漂浮遊蕩，夜間常在闊葉樹林中活動，晨昏常在水田和岸邊的沼澤地活動。

二級保育類鴛鴦，現身媽祖文化園區防波堤。（陳國楨提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法