    首頁 > 生活

    玉山塔塔加手作步道基地營 加速修復、培訓生力軍

    2025/11/26 16:38 記者劉濱銓／南投報導
    玉山塔塔加舉辦「手作步道」基地營，以就地取材方式修復步道，不僅加速步道修復，也能培訓修復生力軍。（圖由玉管處提供）

    玉山塔塔加園區有許多登山步道，惟受颱風豪雨沖刷，導致路基裸露難以行走，園區為修復並做出符合遊客需求的步道，首度舉辦「手作步道」基地營，訓練修復生力軍，透過就地取材，以及符合環境地貌方式修整步道，不僅加速步道修復，也能減少擾動、永續山林生態。

    玉山國家公園管理處表示，塔塔加地區因遊客多，加上步道受颱風降雨影響，以致步道受雨水侵蝕後變得難以行走，有時遊客因而改走其他路徑，甚至會走出「捷徑」。

    為修復符合遊客使用需求的步道，便採取能就地取材的手作步道，並在台灣千里步道協會協助下，首次在塔塔加鹿林山舉辦手作步道基地營，學員經由步道師的指導，使用現地材料重整階梯，開鑿截水溝導水避免沖刷，不僅完成步道修復，也能培養出具步道修復經驗的生力軍。

    玉管處說，手作步道基地營將會繼續開辦，以培訓修復步道的人才庫，並將手作步道就地取材、因地制宜的概念延續下去，未來若有步道需要整修，就可透過人才庫的奧援加速修復，不僅維護步道安全與永續，也能降低對生態環境的干擾。

    玉山塔塔加舉辦「手作步道」基地營，以就地取材方式修復步道，不僅加速步道修復，也能培訓修復生力軍。（圖由玉管處提供）

