新北市首屆「綠店之星」 這家早餐店節能成效優於同業2成

新北市首屆餐飲類服務業店面能效分級頒獎典禮，前3名由弘爺漢堡國光51店、深坑廳咖啡、在一起One&Together拿下。（記者黃政嘉攝）

新北市政府今舉行首屆「綠店之星Green Hero–新北市餐飲類服務業店面能效分級」頒獎典禮，表彰致力於節能減碳與永續經營的18家餐飲、服務業店家，其中尤以永和區的弘爺漢堡國光51店的節能成效最為突出，成為典範店家之一，負責人鄭百辰說，沒想到早餐店也能得到節能殊榮，拿到的10萬元獎金，將繼續投入1級節能設備。

本屆共18家店摘下綠店之星，包含10家優良店家及8家潛力店家，前3名優良店家更以卓越的節能成效獲評為典範店家，弘爺漢堡國光51店榮獲第一名，二、三名分別為深坑廳咖啡、板橋區「在一起One &Together」。

鄭百辰分享，當初開店顧慮到電費開銷，因此皆採購1級節能電器，早餐業最常使用熱水，因此開水機有做定時排程，1天僅煮4小時的熱水，盡量在這時間內完成泡茶，店面也採用LED照明，大面落地窗兼具自然採光效益，搭配規律空調保養，雖然硬體設備貴了2成，但節能效率也高出2成。

副市長劉和然今天頒獎時表示，新北市服務業高達26.6萬家，占6都近22%，因此市府針對服務業量身打造全國首創「服務業店面能效分級制度」，以餐飲業為首波示範對象，期讓服務業成為新北綠色經濟的行動新典範。

經發局說明，此屆評選以「設備效率及節能作為」（70%）與「營業用電績效表現」（30%）為評估機制，以店家營業用電績效、設備節能配置、空間與營運管理、創新實踐與永續推動等5面向作評比指標。

新北市永和區弘爺漢堡國光51店為綠店之星優良典範店家第一名。（記者黃政嘉攝）

深坑廳咖啡為綠店之星優良典範店家第二名。（記者黃政嘉攝）

新北市首屆綠店之星10家優良店家與副市長劉和然、經發局長盛筱蓉合影。（記者黃政嘉攝）

