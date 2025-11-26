為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    紓解南科及西港大橋車流 跨曾文溪大橋最快2026年動工

    2025/11/26 16:15 記者蔡文居／台南報導
    南市府規劃於西港大橋西側，新建南41線跨曾文溪橋。（南市工務局提供）

    為紓解南科及台19線西港大橋交通，南41線跨曾文溪橋，目前正進行設計中。南市工務局表示，因該案已獲中央支持，經費已經有著落，預計最快在2026年可望動工。

    南市議員方一峰今天質詢，關心南41線佳里、西港段跨曾文溪至安南區段的交通系統建設進度，希望市府要加快腳步，以因應西港區人口持續成長的交通需求。

    南市工務局說明，南41線佳里、西港段跨曾文溪至安南區段的交通系統，路線長約10.7公里，經費約71億元，包括用地費10.5億元、工程費60.5億元。該案於今年5月完成規劃階段，後續辦理都市計畫變更，待都變完成後申請中央經費補助。

    南市工務局表示，安南區路段因涉及農業區阻隔，先前經提市都委會討論，委員認為確有經費及推動計畫時再提出都市計畫變更。本案目前簽陳辦理優先路線（南41線途經西港劉厝的外環道至市道173），市預算預計自2025至2027年編列合計8億元。

    另外，「佳里區南41線延伸至173線拓寬工程」委託規劃、設計及監造案於10月28日開標，11月3日召開評選會，並於11月25日議價。

