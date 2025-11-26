顧客拿內用杯喝飲料回家送急診竟消化道灼傷！ 麥當勞回應了

近日台中有民眾到麥當勞使用內用杯喝飲料，事後感到不適，就醫竟發現消化道灼傷。示意圖。（資料照）

國民黨桃園市議員詹江村今天（26日）爆料，台中有民眾到麥當勞使用內用杯喝飲料，事後感到不適，就醫竟發現消化道灼傷，詹江村質疑該間麥當勞使用違規清潔液，還特別打電話去當事分店，但主管卻在踢皮球。對此，麥當勞做出回應，強調餐廳所使用的清潔用品皆符合法規且重視安全性。

詹江村今天在臉書PO出一張診斷證明書，表示有民眾日前到台中麥當勞新大雅店用餐，使用店內杯子喝飲料後覺得味道怪怪的且身體不舒服，當即跟店家反應，店內人員卻回「妳覺得奇怪幹嘛還一直喝？」。該民眾回家後越來越不適，21日凌晨掛急診，發現消化道灼傷。該民眾的家人質疑，麥當勞可能使用違法清潔液才導致此事。

請繼續往下閱讀...

詹江村說，他得知此事後親自打電話到台中麥當勞新大雅店，詢問該店主管是否有此事，但主管卻一律推稱「由總公司回應」，讓他相當不滿，要求「麥當勞有沒有使用違反法令規定的清潔液，因此造成客人食道灼傷，請踹共不要迴避！」

綜合媒體報導，麥當勞官方今天做出回應，強調餐廳所使用的清潔用品皆符合法令，也重視安全性，顧客可以放心。而當事分店21日確實有顧客反應飲料有異味，公司非常重視，除了第一時間關心並陪同就醫與回診，也全面檢視餐廳相關設備和員工作業流程，確認都正常，餐廳當天也沒有接獲其他顧客有類似反映。後續公司會持續關注顧客身體狀況，並提醒各分店務必落實標準作業流程，積極配合主管機關監督。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法