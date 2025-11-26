整個土庫都是圖書館！ 公所「叫BookPanda送」獲政府服務獎

土庫鎮公所率縣內20鄉鎮市公所之先，以「叫BOOKPANDA送 整個土庫都是我的圖書館」，獲得政府服務獎。（記者李文德攝）

雲林縣土庫鎮公所鎮立圖書館推動「BookPanda」計畫多年，將館內書藏裝箱送至各單位，將土庫打造為「社區圖書館」，迄今書籍借用冊數突破10萬本。日前國家發展委員會公布第八屆政府服務獎，土庫鎮公所率20鄉鎮市公所之先，首度獲得「社會創新共融」獎項。鎮長陳特凱表示，將持續把閱讀真正送進每一個人、每一個角落。

鎮立圖書館長彭冠綸表示，「BookPanda」計畫始於2021年疫情正進入3級警戒，圖書館暫時封閉，如何能夠讓書本出去，更是一大難題。看見了外送平台興起，「人走不進，書可以出門」的想法因此誕生，當時讓民眾、各團體單位將想看的書列清單，由館員們親自裝箱送到府的服務，甚至就連當地補習班、日照中心甚至外縣市也慕名借閱，現在鎮內國中小、補習班、日照中心成為常態借用戶。

彭冠綸表示，除了BookPanda以外，圖書館更有「下課10分鐘」、「打造社區圖書館」，如前者讓鄰近館舍的土庫國小學生，可利用下課鈴響，館員會打開後門，讓小朋友走進來看畫、借書。後者更是每個月開設不同課程，如衛教、水電等技能課程，盼打造整個土庫都是知識寶庫，到目前統計，每年借閱率約5萬冊，目前倍數成長突破10萬冊。

日前國發會第八屆政府服務獎，土庫鎮公所以「叫BOOKPANDA送 整個土庫都是我的圖書館」，獲得「社會創新共融」獎。陳特凱表示，這是雲林縣20個鄉鎮市公所中首個獲得該獎殊榮，感謝在地機關、學校、社區、企業攜手合作，將持續鼓勵圖書館從館內走向社區，把閱讀真正送進每一個人、每一個角落。

