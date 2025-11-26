仁寶「騎心協力花東行」 送愛到花蓮10年不中斷

仁寶電腦愛心車隊「騎心協力花東行」邁入第十年，持續不間斷將愛送進花蓮，以行動表達對偏鄉兒少的關懷。（記者王錦義攝）

仁寶電腦愛心車隊「騎心協力花東行」邁入第十年，持續不間斷將愛送進花蓮；今天抵達台灣世界展望會、花蓮家扶中心等社福機構，並捐贈善款及物資給予偏鄉弱勢家庭，以行動表達對偏鄉兒少的關懷。仁寶電腦全球庶務採購中心資深副總徐文達說，「將做公益化作行動，夥伴們身體力行、具有溫度更有意義。」

徐文達說，去年地震與風災對花蓮造成很大影響，想不到今年光復堰塞湖事件，讓人再次感受到大自然威力。即便行程受到些微影響，但參與公益單車隊的同仁們沒有絲毫遲疑，仍然決定踩上踏板，親自將愛心送到花東，表達「有人和你們站在一起」的精神鼓舞。他認為，在最艱難的時刻，更要堅持做好回饋社會的重要力量。

展望會東區辦事處區處長李玉明說，「十分感謝副總徐文達的號召，讓這10年的陪伴持續滾動。每位車隊成員身上所展現的公益熱情，對展望會而言是重要的鼓勵。每一次親訪與加油，都讓我們更有力量在第一線支持弱勢孩子、幫助家庭在災後重新站穩腳步。」期待與仁寶集團持續攜手，陪伴花蓮孩子堅毅克服災後的挑戰、生活的多種困境，看見希望並走向更好的未來。

花蓮家扶中心主任黃梅蘭說，相較於一般捐款方式，以單車長途騎行串聯公益，更讓人感到熱血沸騰，且深刻難忘。尤其是徐文達多年來號召眾多有心人士，持續不斷將善心資源帶到花蓮，他們的10年堅持與行動力，是陪伴家扶度過艱難時刻的重要力量。家扶也會把每份善心資源傳遞下去，陪伴孩子與家庭勇敢走向未來。

仁寶車隊一行30多人，將在3天的騎乘行程內，沿途造訪花東地區6個社福機構，讓來自社會的支持力量傳遞到花東各個角落。花蓮家扶指出，同行的宜暉科技公司，特別捐贈了100部16吋液晶電子手寫板，為偏鄉學童帶來便利的學習工具；這份「教育禮物」有助於克服教育資源的限制，激發孩子的創意與學習動力，各種天馬行空的想像，都能透過繪畫真實呈現。

仁寶電腦愛心車隊今天抵達台灣世界展望會花蓮辦公室，捐贈善款及物資。（記者王錦義攝）

