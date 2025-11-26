新竹烏魚節11/29竹北拔子窟登場 250份漁夫餐盒限量提供

竹北拔子窟為全國最北端的烏魚養殖區，擁有得天獨厚的「九降風」氣候條件，是烏魚子乾製的天然優勢。（記者廖雪茹攝）

新竹縣烏魚節來囉！今年以「漁村慢行」為主題，邀請竹北在地國小師生走進拔子窟養殖區，近距離觀察烏魚捕撈作業、體驗震撼的「烏魚瀑布」，認識地方漁業文化，這個週六（29日）上午十點在竹北田媽媽福樂休閒漁村還將舉辦推廣活動，推出「多買多送」市集集點抽獎活動，及限量提供250份漁夫餐盒，歡迎民眾把握當季嚐鮮。

新竹縣烏魚節暨食魚教育文化推廣活動今年由新竹縣政府及竹北市公所，共同輔導水月休閒農業發展協會舉辦。協會表示，竹北拔子窟為全國最北端的烏魚養殖區，擁有得天獨厚的「九降風」氣候條件，是烏魚子乾製的天然優勢，養殖面積約67公頃，曾榮獲全國十大金鑽烏魚子與優質烏魚子等獎項肯定，在地品牌「九降金品」更成為新竹縣代表性的伴手禮。

竹北市水產養殖產銷班在產官學合作下，近年推動智慧化管理、產地標示、溯源建置與友善養殖方式，讓烏魚產業朝向更安全、透明與永續的方向發展，讓民眾買得放心、吃得安心，今年產量預估7萬尾。

今年活動精心規劃食魚教育體驗，邀請竹北國小師生走進拔子窟養殖區，近距離觀察烏魚捕撈作業、體驗震撼的「烏魚瀑布」，並由導覽老師、漁民講解烏魚智慧養殖與全魚利用概念，讓孩子從餐桌回到魚塭，認識地方漁業文化，現場反應熱烈，並帶動光明、嘉豐等國小師生響應參訪。

29日上午10點到下午5點，有烏魚文化靜態展、在地特色市集、海廢變黃金DIY體驗，並限量提供250份漁夫餐盒，以竹北在地食材搭配烏魚相關產品入菜，呈現最道地的海口風味料理。當天也安排Emma姐姐氣球秀、奇幻泡泡秀、賽考獵客樂團及Blueburn主唱趙廣絜KJ輪番演出，邀請全國民眾攜家帶眷共襄盛舉，一同品味烏魚季最動人的風景。

竹北拔子窟在地品牌「九降金品」為新竹縣代表性的伴手禮。（記者廖雪茹攝）

竹北拔子窟所生產的烏魚子，經研發製作多樣化產品。（記者廖雪茹攝）

新竹縣烏魚節來囉！今年以「漁村慢行」為主題，邀請竹北在地國小師生走進拔子窟養殖區，認識地方漁業文化。（主辦單位提供）

竹北拔子窟為全國最北端的烏魚養殖區。（記者廖雪茹攝）

