追查蘇丹4號流向 嘉義縣衛生局稽查下架1.3萬件產品

嘉義縣衛生局稽查下游化粧品公司，嚴防含蘇丹紅4號化粧品流入市面。（嘉義縣衛生局提供）

原料進口商「亦鴻企業有限公司」進口的「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹紅4號，嘉義縣衛生局追查下游廠商「慶生堂化粧品股份有限公司」，自21日起至今已下架1萬3108支包含潤唇、護唇膏及口紅等6項產品，回收2495支，並封存半成品及原料，要求全面暫停製程。

下架產品包含古寶亮澤修護潤唇膏、炫彩粉漾潤唇膏、綻妍潤色護唇膏、涼感修護唇霜、波波要趣了假日口紅、護唇蜜，現場封存2000支半成品、40.48公斤半成品及714.68公克原料。

嘉義縣衛生局今再度稽查，針對疑慮產品「綻妍潤色護唇膏」、「COOL GIRL護唇精華（半成品）」、「波波要趣了假日口紅#03（半成品）」、「CINQUAIN思珂 全面修護唇精華（半成品）」進行抽驗，後續追蹤抽驗結果。

縣衛生局表示，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，違者涉違反「化粧品衛生安全管理法」第6條，依同法第22條，可處2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，必須全面回收銷毀。

衛生局長趙紋華說，民眾如買到有疑慮產品，應停止使用、向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應洽詢皮膚科醫師。

嘉義縣衛生局稽查下架含蘇丹紅唇膏等產品1.3萬件。（嘉義縣衛生局提供）

