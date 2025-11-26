為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    追查蘇丹4號流向 嘉義縣衛生局稽查下架1.3萬件產品

    2025/11/26 16:06 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣衛生局稽查下游化粧品公司，嚴防含蘇丹紅4號化粧品流入市面。（嘉義縣衛生局提供）

    嘉義縣衛生局稽查下游化粧品公司,嚴防含蘇丹紅4號化粧品流入市面。（嘉義縣衛生局提供）

    原料進口商「亦鴻企業有限公司」進口的「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹紅4號，嘉義縣衛生局追查下游廠商「慶生堂化粧品股份有限公司」，自21日起至今已下架1萬3108支包含潤唇、護唇膏及口紅等6項產品，回收2495支，並封存半成品及原料，要求全面暫停製程。

    下架產品包含古寶亮澤修護潤唇膏、炫彩粉漾潤唇膏、綻妍潤色護唇膏、涼感修護唇霜、波波要趣了假日口紅、護唇蜜，現場封存2000支半成品、40.48公斤半成品及714.68公克原料。

    嘉義縣衛生局今再度稽查，針對疑慮產品「綻妍潤色護唇膏」、「COOL GIRL護唇精華（半成品）」、「波波要趣了假日口紅#03（半成品）」、「CINQUAIN思珂 全面修護唇精華（半成品）」進行抽驗，後續追蹤抽驗結果。

    縣衛生局表示，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，違者涉違反「化粧品衛生安全管理法」第6條，依同法第22條，可處2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，必須全面回收銷毀。

    衛生局長趙紋華說，民眾如買到有疑慮產品，應停止使用、向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應洽詢皮膚科醫師。

    嘉義縣衛生局稽查下架含蘇丹紅唇膏等產品1.3萬件。（嘉義縣衛生局提供）

    嘉義縣衛生局稽查下架含蘇丹紅唇膏等產品1.3萬件。（嘉義縣衛生局提供）

