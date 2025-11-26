為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    助忠義基金會籌建園兒少福利園區 樂天啦啦隊女孩球衣上網義賣

    2025/11/26 16:22 記者翁聿煌／新北報導
    樂天女孩琳妲（左）和穎樂提供球衣義賣，助忠義基金會興建桃園兒少福利園區。（記者翁聿煌攝）

    財團法人忠義社會福利基金會籌建位於桃園中壢的兒少福利園區，獲得樂天桃猿球團贊助9月27、28日樂天桃猿年度盛典「辣酷甜趴」主題日當天所有參與球員暨啦啦隊員，如陳晨威、林立、林政華、河智媛、曲曲等人球衣共50件，義賣所得全數投入園區興建經費，為安置失依兒盡一份力。

    忠義基金會安排樂天啦啦隊女孩林穎樂、琳妲，今天（26日）在新店裕隆城3樓YODEE優迪門市，幫忠義基金會安置家園中的失依兒預先挑選耶誕禮物，不只啦啦隊女孩希望在歲末年終能為失去家庭依靠的弱勢孩子應援添暖，增加生活的希望感。

    樂天桃猿球團為贊助忠義將於桃園創設兒少福利園區，捐贈9月27到28日樂天桃猿年度盛典「辣酷甜趴」主題日當天所有參與球員暨啦啦隊員球衣共50件，作為捐款回饋好禮，所得全數投入園區興建經費。

    林穎樂與琳妲現場包裝要送給園童的耶誕禮物，寫下祝福卡片，她們認為，自己身為公眾人物更有責任要去關心被社會忽略的孩子，發揮影響力，提供失依兒像家人一樣的支持。

    忠義基金會副執行長謝小琪說，基金會長期服務0-18歲失依兒少，為國內少有收容0-3歲嬰兒的專業安置家園，長年以分齡家園安置教養，陪伴超過8000名弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助900位以上孩子找到願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭，感謝樂天桃猿提供球衣響應公益，也期待民眾支持「忠義兒少福利園區」興建計畫。專案認助網頁：https://cybaby.eoffering.org.tw/contents/goods

    樂天女孩琳妲（左二）和穎樂（左三）提供球衣義賣，助忠義基金會興建桃園兒少福利園區。（記者翁聿煌攝）

