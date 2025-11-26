基隆雙層觀光巴士無限次搭乘 議員質疑「有問題」

基隆雙層觀光巴士開放試乘。（記者盧賢秀攝）

基隆市購置1輛雙層觀光巴士，已經開放模擬路線試乘，預計明年初營運。不過市議員曾怡芳質疑市府市府規劃有半日和全日套票，主打無限次搭乘，但只有1輛觀光巴士根本做不到無限次搭乘，甚至很可能有遊客搭不上車的情況，邏輯和實際運作有問題。市長謝國樑表示，技術上還有待克服，會再在研議檢討。

基隆市購置雙層觀光巴士今年6月進駐基隆，經過車安中心安全檢測，上週開始試營運，邀請地方人士試乘，還有專業導覽，從城際轉運站出發經海洋廣場、沙灣歷史文化園區、正濱漁港色彩屋，終點站是海科館潮境公園。

請繼續往下閱讀...

議員曾怡芳指出，根據文化觀光局的規劃，上下午各1班次，主打無限次搭乘，但遊客到沙灣歷史文化園區或正濱漁港色彩屋遊玩、吃飯，又怎麼搭觀光巴士到海科館？或是回程遊客集中在海科館潮境公園，觀光巴士又沒站票，遊客上不了車怎麼辦，她質疑市府模擬方案邏輯有問題。

林旻勳日前與多位議員也試乘雙層觀光巴士，他表示，體驗日陽光普照，可以好好享受基隆獨特的山海城市，他建議市府在觀光手冊上標註基隆各區景點和美食地圖，讓遊客更了解，並在城際轉運站入口處增設販賣部，販售基隆特色伴手禮等，刺激消費。

建置日文、韓國和歐美等語音導覽解說系統，供外國遊客深入瞭解基隆之美；7、8月時推出限定景點遊程（如和平島巡禮）、未來可以與鄰近新北景點串接黃金博物館、九份金瓜石等地，帶動整體經濟發展與觀光休憩資源。

市長謝國樑表示，原本規劃購置2部觀光巴士，財政拮据只能先買1部，在1輛車營運下只能定點深度玩，要到下一處景點可能搭下一趟折返車，在技術上有待克服。現在是試乘預擬方案，未來會參考各縣市作法，研議後調整。

基隆雙層觀光巴士開放試乘（記者盧賢秀攝）

林旻勳（左二）多位市議員試乘雙層觀光巴士。（林旻勳提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法