開幕不到2月！館長蛋捲店「金元酥」關門 四叉貓曝現場慘況

四叉貓今日在社群平台發文，並附上網友回報的金元酥門市現場照片，只見店內人去樓空，製作蛋捲的機器則被裝上大貨車運走。（圖擷取自四叉貓臉書）

網紅「館長」陳之漢的「金元酥」蛋捲店，10月2日才在板橋盛大開幕，沒想到後續爆發「員工毀滅式爆料」事件，讓他黯然表示要把蛋捲店收掉。網紅四叉貓今日分享網友回報的現場照片，只見所有製作蛋捲的重型器材都被打包運走，四叉貓也諷刺，簡直就是「快閃店」。

「金元酥」蛋捲店10月2日在板橋盛大開幕，館粉大排長龍，館長還找來好朋友、民眾黨主席黃國昌到場力挺試吃。沒想到，開幕沒多久，館長資深員工「大師兄」李慶元就在直播上對館長進行「毀滅式爆料」，內容涉及館長收受中國資金、以及與妻子私生活大搞「NTR」劇情等。

請繼續往下閱讀...

由於李慶元為「金元酥」掛名負責人，並參與其中多項業務，館長也在直播中氣得大罵，要將蛋捲店收掉「不做了」。因為股份、股權都在他自己這邊，「全部收起來就好！」

四叉貓今日在社群平台發文，並附上網友回報的金元酥門市現場照片，只見店內人去樓空，製作蛋捲的機器則被裝上大貨車運走。他也諷刺蛋捲店根本就是「館長快閃店」，10月2日開幕，1個多月後就結束營業，「感謝小草們這陣子用新台幣努力支持。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法