    首頁 > 生活

    台北市智慧儀表板奪IEEE智慧城市首獎 開源治理登上國際舞台

    2025/11/26 16:15 記者孫唯容／台北報導
    台北市以「Twin Engines of Taipei’s Smart City: Dashboard Open Source and Open Data Project（雙軸賦能台北智慧城市-儀表板開源與開放資料）」於全球數十個城市中奪下已開發經濟體組首獎。（台北市資訊局提供）

    輝達確定落腳T17、18，台北市政府致力打造智慧城市，近期傳出國際捷報，在2025 IEEE Smart Cities Contest 中，台北市以「Twin Engines of Taipei's Smart City: Dashboard Open Source and Open Data Project（雙軸賦能台北智慧城市-儀表板開源與開放資料）」於全球數十個城市中奪下已開發經濟體組首獎。

    台北市資訊局說，本次獲獎關鍵在於台北市推動的「開源×開放資料」雙引擎策略，透過全面開放儀表板程式碼與資料標準，台北將原本封閉的政府系統重構為可共用、可複製的技術框架，使不同型態的專案得以快速導入並延伸使用，市府能將交通、工務、民政、警消、災防等逾25個局處資料整合於同一視覺化平台，透過多元資料的即時交疊，使市政能以更立體、即時、跨領域的方式掌握路網速率、事故熱點、人流變化等指標。

    資訊局說，資料標準化有利於市府、產業及開源社群可依一致規格開發，全面開源也讓民間創新成果可直接併入市府系統；目前新北、桃園等城市已採用相同架構，逐步形成可跨市複製的技術生態。

    資訊局長趙式隆說，本次獲獎不僅展現台北開源治理與資料基礎建設上的成熟實力，也在全球智慧城市競爭，建立更明確領先地位。開源儀表板為城市治理建立了共同語言，使政府、市民、學界與產業得以在同一基礎上發展，加速創意落地並進入公共服務。

    趙式隆指出，台北將持續深化開源架構與資料治理模式，並擴大跨城市合作，使開源儀表板成為智慧治理的共同基礎，透過可複製、可擴散的技術框架，台北將與更多城市共享經驗、共同創新，推動更具韌性、效率與包容性的城市發展。

    趙式隆獻獎給蔣萬安。（北市資訊局提供）

