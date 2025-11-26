嘉義水上九芎埤種浮葉造棲地 再現水雉漫步、築巢

今年6月，九芎埤浮葉植物已形成水雉可利用的棲地。（嘉義縣野鳥學會陳建樺攝）

水雉為台灣農田濕地代表性保育鳥種，主要在濕地浮葉植物上築巢、覓食，近年受氣候及農業變遷影響，棲地不足，林業及自然保育署嘉義分署與保育團體、志工今年5月利用嘉義縣水上鄉九芎埤濕地，營造浮葉環境，約2個月時間形成0.3公頃水雉棲地，吸引2隻公鳥、1隻母鳥進駐，還曾留下1巢4顆卵繁殖紀錄，再現水雉漫步美景。

嘉義分署說，水雉屬於農業部公告的珍貴稀有保育類野生動物，族群數量從不到50隻，至去年冬天突破3000隻，是台灣野生動物族群復育標誌性物種。然而水雉族群面臨菱角農老化、改作，導致棲地面積萎縮等問題，數年前大旱導致嘉南平原菱角田區停止灌溉，面臨現有棲地不足困境。

請繼續往下閱讀...

嘉義分署表示，今年5月在九芎埤東側水灣約2000平方公尺內，種了近2萬株印度莕菜及菱角等浮葉植物，營造水雉繁殖與覓食環境，在塗溝社區、嘉義縣野鳥學會持續維護及監測下，見證浮葉植物開枝散葉，葉片相連形成一整片水雉可行走於上的「浮地」。

今年6月26日，社區回報水雉首次回到九芎埤佔據棲地喜訊，後續記錄到水雉進駐，7月19日確認首巢產下4顆蛋，然而7月底，中南部遭逢西南氣流連日豪雨，致使九芎埤水位驟升，除了水生植物因水位過高部分被拔起外，巢中的蛋疑因浸在水中失溫，未能孵化。

嘉義分署說，將嘗試從底泥、病蟲害、外來種移除、水位控制等全方位改善棲地品質，讓水雉能在明年更安心棲息、繁殖，呼籲民眾購買菱角，以實際行動支持水雉保育。

水雉母鳥產下4顆蛋，交由公鳥細心孵育守護。（嘉義縣野鳥學會陳建樺攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法