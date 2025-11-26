為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義水上九芎埤種浮葉造棲地 再現水雉漫步、築巢

    2025/11/26 16:01 記者王善嬿／嘉義報導
    今年6月，九芎埤浮葉植物已形成水雉可利用的棲地。（嘉義縣野鳥學會陳建樺攝）

    今年6月，九芎埤浮葉植物已形成水雉可利用的棲地。（嘉義縣野鳥學會陳建樺攝）

    水雉為台灣農田濕地代表性保育鳥種，主要在濕地浮葉植物上築巢、覓食，近年受氣候及農業變遷影響，棲地不足，林業及自然保育署嘉義分署與保育團體、志工今年5月利用嘉義縣水上鄉九芎埤濕地，營造浮葉環境，約2個月時間形成0.3公頃水雉棲地，吸引2隻公鳥、1隻母鳥進駐，還曾留下1巢4顆卵繁殖紀錄，再現水雉漫步美景。

    嘉義分署說，水雉屬於農業部公告的珍貴稀有保育類野生動物，族群數量從不到50隻，至去年冬天突破3000隻，是台灣野生動物族群復育標誌性物種。然而水雉族群面臨菱角農老化、改作，導致棲地面積萎縮等問題，數年前大旱導致嘉南平原菱角田區停止灌溉，面臨現有棲地不足困境。

    嘉義分署表示，今年5月在九芎埤東側水灣約2000平方公尺內，種了近2萬株印度莕菜及菱角等浮葉植物，營造水雉繁殖與覓食環境，在塗溝社區、嘉義縣野鳥學會持續維護及監測下，見證浮葉植物開枝散葉，葉片相連形成一整片水雉可行走於上的「浮地」。

    今年6月26日，社區回報水雉首次回到九芎埤佔據棲地喜訊，後續記錄到水雉進駐，7月19日確認首巢產下4顆蛋，然而7月底，中南部遭逢西南氣流連日豪雨，致使九芎埤水位驟升，除了水生植物因水位過高部分被拔起外，巢中的蛋疑因浸在水中失溫，未能孵化。

    嘉義分署說，將嘗試從底泥、病蟲害、外來種移除、水位控制等全方位改善棲地品質，讓水雉能在明年更安心棲息、繁殖，呼籲民眾購買菱角，以實際行動支持水雉保育。

    水雉母鳥產下4顆蛋，交由公鳥細心孵育守護。（嘉義縣野鳥學會陳建樺攝）

    水雉母鳥產下4顆蛋，交由公鳥細心孵育守護。（嘉義縣野鳥學會陳建樺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播