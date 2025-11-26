為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「魔豆傳奇」毛豆文化祭恢復舉辦 12/6移師屏東崁頂農場

    2025/11/26 15:02 記者蔡清華／高雄報導
    農糧署宣布「魔豆傳奇」毛豆文化祭今恢復舉辦，12月6日在屏東崁頂農場登場。（圖由農糧署南部分署提供）

    農糧署宣布「魔豆傳奇」毛豆文化祭今恢復舉辦，12月6日在屏東崁頂農場登場。（圖由農糧署南部分署提供）

    農業部農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會，宣布去年停辦的「魔豆傳奇」毛豆文化祭，今年恢復舉辦，12月6日移師到屏東縣南州鄉崁頂農場，民眾下田採毛豆、綠金尋寶趣，參加闖關可免費獲送毛豆，數量多達4000包，不需預先報名，讓民眾體驗下田採毛豆的樂趣！

    「魔豆傳奇」去年因連續多次颱風侵襲，土質不佳無法及時播種幼苗，主辦單位只好停辦，農糧署分署長賴明陽表示，每年入秋後很多人都在詢問今年是否有毛豆文化祭活動，今年確定於12月6日恢復舉辦。

    全台種植面積9200公頃，高雄屏東地區種植就占7成，7成外銷，1年產值約有26億元，因而被譽為「綠金」；而面對中國、泰國等低價傾銷競爭，在農業改良場不斷的研發品種，以及採收4個小時內就送到工廠加工包裝，各冷凍蔬果工廠業者做好品質管控下，品質第一稱霸全球。

    台灣毛豆種植分春季、秋季2期，農糧署統計，我國生產的毛豆每年約有3萬多噸外銷日本，約占日本進口的4成，日本研究毛豆發現其所含的「葉酸」是所有蔬菜中最高，國內也已研發出毛豆飲、毛豆粉等副食品；近幾年也打開歐美的市場約25個國家，美國年年都在成長，是僅次於日本的第2位。

    今年活動現場四周有50攤販售各種小農美食文化市集，主舞台則有歌舞才藝表演及摸彩，活動從上午10時起下午2時止。

