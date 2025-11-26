為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冷氣少開也涼爽 台南學校屋頂防水隔熱工程投入5000萬

    2025/11/26 14:52 記者洪瑞琴／台南報導
    南市海佃國小中棟屋頂防水隔熱，改善校園環境。（南市教育局提供）

    南市海佃國小中棟屋頂防水隔熱，改善校園環境。（南市教育局提供）

    為了讓孩子們在校園裡上課更舒服，南市特別推動「校舍防水隔熱工程」。今年度編列經費5056萬元，補助42所學校、共42棟校舍進行屋頂改善，希望能解決教室悶熱、滲水的問題，也打造更節能耐用的學習環境。

    長年日曬雨淋，校舍屋頂容易出現滲水、壁癌，教室夏天也常悶熱難耐。南市作法不只加快老舊校舍修繕，更針對屋頂防水隔熱投入經費，把校舍撐起一把「保護傘」，延長建物壽命，也讓學生在教室裡讀書更舒適。

    以海佃國小為例，中棟校舍已超過31年，原本防水層老舊，夏天教室悶熱又常滲漏。這次工程除了全面拆除舊裝修層與花台，重做防水層、鋪設地磚外，更提升了隔熱效果，室內溫度明顯降低，冷氣使用頻率也跟著減少，不只節能，也有助學生健康與專注力。

    教育局長鄭新輝表示，南市已有98%學校屋頂設有太陽光電設施，既能發電又能防水隔熱；不過像部分古蹟或屋頂結構特殊的校舍，就不適合裝設光電，就會以專案方式進行防水隔熱工程。透過這項工程，校舍不僅防水更牢固，夏天也涼爽乾燥，教學品質和學生上課專注力都能跟著提升。

    歸南國小屋頂施作防水隔熱改善滲漏水問題。（南市教育局提供）

    歸南國小屋頂施作防水隔熱改善滲漏水問題。（南市教育局提供）

