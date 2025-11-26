不信抽中特斯拉大獎！得主猛問許淑華︰這不是詐騙吧？ 笑翻全場

南投縣長許淑華（中）與被抽中特斯拉汽車的幸運得主通電話。（南投府提供）

為期2個月的「南投旅遊好康月」活動，今天舉行公開抽獎活動，最大獎240萬元的特斯拉汽車，由住在中興新村的王姓民眾獲得，她在南投購買650元的食品就幸運得大獎，縣長許淑華致電恭喜時，王姓民眾一再問「妳真的是縣長？這不是詐騙吧？」，許淑華一再保證，終於讓她相信得大獎。

南投縣府今天宣傳南投花卉嘉年華系列活動，並在律師的見證下，為「南投旅遊好康月」活動抽出特斯拉汽車的幸運得主，縣長許淑華按下按鈕後，網路登錄「103510」的民眾即成為特斯拉汽車的得主。許淑華依登錄的資料馬上撥打電話，而該位王姓幸運得主接到電話時，聽到「我是南投縣長許淑華」時，還半信半疑，而被告知抽中價值240萬元的特斯拉汽車，更回應「我是純樸的人，這不是詐騙吧？」，接著更為了應證自己不是遇到詐騙，還要求縣長唸出自己的手機號碼及填寫的住址，讓全場笑翻。

幸運獲得特斯拉汽車的王小姐家住中興新村，她說，這兩個月很認真在南投消費，想不到其中1次買了650元的木耳露，就獲得1部名車。

南投縣府為了因應政府普發現金1萬元，今天也宣布推出「南投旅遊好康月-普發現金加碼專案」，即日起至12月16日，只要在南投縣消費滿500元，上網登錄發票或收據，即可再參加旅遊飯店住宿券及電動機車等好禮抽獎。

