搭捷運破除偏見 北捷「無懼愛滋」列車上線

「拉同一手拉環、近距離講話都不會怎樣」大大的標語在台北捷運車廂現身，「無懼愛滋、去除歧視」主題列車今（26日）舉行啟動記者會，並將行駛至12月23日，希望在日常的通勤路上，陪民眾重新認識愛滋。

每年12月1日是世界愛滋病日，今年台灣愛滋病學會、中華民國愛滋感染者權益促進會與吉立亞醫藥攜手，以國際共識U=U（測不到病毒量＝不具傳染力）為核心，把醫療端的知識帶到捷運。

衛福部疾管署副署長林明誠分享，他大學畢業那年，台灣出現第1個愛滋感染者，社會從那時起被恐懼包圍，很多人因此不敢面對、不敢篩檢，也錯過最好的治療時機。現在全球在防治目標中的「病毒量成功抑制」已達94%，快逼近95%的目標，就是因為穩定服藥真的能把病毒量壓到測不到、也不具傳染力，盼外界少一點偏見，讓更多人願意勇敢走進篩檢室，一起往「零感染、零歧視、零死亡」邁進。

台灣愛滋病學會秘書長林冠吟指出，U=U不是口號，而是經過全球驗證的醫學事實。只要感染者穩定服藥6個月、病毒量維持測不到，就不會把病毒傳給別人。擁抱、親吻、汗水、口水，這些日常互動都不會造成感染，主題車廂用大家看得懂的方式呈現，就是希望從最小的生活細節開始，讓恐懼慢慢卸下。

感染者權益促進會秘書長林宜慧也表示，許多感染者明明健康穩定、病毒量測不到，卻依然不敢公開身分，在工作與感情中承受壓力，捷運是民眾日常生活的一環，當正確知識出現在每天都會經過的地方，也許就能讓多一個人不再害怕，多一個人願意理解。

