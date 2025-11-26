為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    畜試所、台南農改場開放日週六登場 自產自製鮮乳、熱狗限量嚐

    2025/11/26 14:36 記者楊媛婷／台北報導
    畜試所開放日還會展出許多研究成果。（畜試所提供）

    一年一度農業部畜試所、台南農改場開放日，今年將與台灣種苗改進協會一起舉辦，民眾現場不僅可漫步在牧草地，更重要的是還可以買到外面絕對買不到、口碑爆棚的畜試所自產自製的鮮乳、熱狗，今年同樣有限量，想一嘗美味的民眾可得提早到場卡位領號碼牌才買得到。

    今年「2025農畜聯合開放日暨第29屆種苗節」將於29日在台南新化舉行，將分兩大場域，畜試所展區將販售該所自產自製的鮮乳、熱狗，畜試所自產自製的鮮奶濃醇香，熱狗則是外皮腸衣脆嫩、內裡有豐厚肉汁，還嚼得到肉塊的頂級美味，畜試所表示，鮮乳、熱狗都是採取限量販售，現場還有許多百大青農、創新育成中心、技轉業者等超過70個攤位，還有許多美味的畜禽產品供民眾選購，還有專人講解牧草如何採檢、集草，更有許多蛋雞大解密等食農教育活動。

    台南農改場場區今年則邀集北、中、南、東四大區域共16處農水產加值打樣中心，展示相關成果，現場設有「立體九宮格拼圖積木互動區」等遊戲，還有創意農業DIY體驗，包括多肉盆栽、種子手抄紙、玉米檸檬飲、文旦枝條手作活動，同時匯集16位初級加工場與在地農友，提供新鮮、可溯源的國產農產品，好買好吃又好玩。

    畜試所活動現場設有集章兌換小禮物，只要憑活動DM集滿4章即可兌換，數量有限、換完為止：台南農業改良場則有打卡換好禮活動。

