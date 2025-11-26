為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    核三廠何去何從？ 周春米：最高原則「安全、安全、再安全」

    2025/11/26 14:39 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣長周春米強調，對於核三將來何去何從，最高的指導原則跟態度，就是「安全、安全、再安全」。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米強調，對於核三將來何去何從，最高的指導原則跟態度，就是「安全、安全、再安全」。（記者羅欣貞攝）

    位屏東縣的核三廠，最後一部機組在今（2025）年5月停機，台灣正式進入非核家園，8月重啟核三公投雖同意超過430萬票，但投票率不到3成，同意票數並未通過500萬票的門檻，公投未過關，然而核三是否重啟至今依舊受到高度討論；屏東縣議員蘇資婷、黃明賢、周陳曉玟、越秋女今（26）日在議會聯合質詢時，請屏東縣長周春米針對核三議題表態，周春米表示，最高原則就是「安全、安全、再安全」，這點不會讓步。

    周春米表示，她對核三議題的看法和態度都可受檢驗，第一，核三公投案草率粗暴，它是在即將停役之前修改相關的法律，然後停役之前，做一個公投的決定，該議案送出來都未經全民討論，所以整個公投案非常的草率粗暴，公投是400多萬人同意，但根據法律上的結論，這個公投案並沒有通過。

    周春米表示，身為屏東大家長，她對於核三將來是何去何從，最高的指導原則跟態度，就是「安全、安全、再安全」，這是不可挑戰、不可讓步的準則，那中央現在正依照相關的修正的法律在走，縣府也予以尊重，但是對核三、對台電、對經濟部、對行政院，縣府的要求跟期待，就是「安全、安全、再安全」，這點不會有所讓步。

    屏東縣議員蘇資婷（左1）、周陳曉玟（左2）、越秋女（右1）、黃明賢（右2）26日在議會聯合質詢。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣議員蘇資婷（左1）、周陳曉玟（左2）、越秋女（右1）、黃明賢（右2）26日在議會聯合質詢。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣議員蘇資婷等人針對核三重啟議題，請縣長周春米表態。（記者羅欣貞翻攝）

    屏東縣議員蘇資婷等人針對核三重啟議題，請縣長周春米表態。（記者羅欣貞翻攝）

