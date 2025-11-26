中市議員揭大肚有人偷餵廚餘 環保局長：我是化工高考狀元會克服

多位民進黨質疑環保局長吳盛忠無法處理廚餘問題。（記者蘇金鳳攝）

目前中央禁餵廚餘，民進黨議員江肇國今天在市議會當場檢舉在大肚還有人偷餵廚餘，更質疑環保局長吳盛忠無能力處理廚餘，他更痛批文山焚化廠因混燒廚餘超量，垃圾持續滑落，而環保局長吳盛忠說要用固液分離機，根本無法設置在文山焚化爐，批市府一再騙市民；吳盛忠強調，他來就是處理問題，他是「化工高考狀元」，會「克服困難，等著看」。

市長盧秀燕則表示，會去查偷餵廚餘給豬隻吃的車輛，若查屬實，就會開罰，而且廚餘車已有一半裝設GPS，會掌廚餘車行徑。

民進黨議員江肇國、周永鴻、張家銨今日於市政總質詢批市府在廚餘治理上「前端失管、後端失守」，江肇國先出示有大肚地區養豬場疑似偷用廚餘、蒸煮畫面被民眾拍下的照片，表示台中市有36間養豬場向環保局申請廚餘再利用，不用廚餘改用什麼餵？是否有去稽查？環保局長吳盛忠表示改用飼料餵，農業局李逸安表示，3天稽查一次。

江肇國痛批，既然有查怎麼還會發生這種情況？市府說3天稽查一次，也說廚餘車裝有GPS，但是只是針對列管的廚餘車，其他載運廚餘的小蜜蜂業者、清運車輛、豬農自運車輛，市府完全無法掌握，如何稽查？

此外，江肇國更展示文山焚化廠因混燒廚餘超量，傾倒口滿到溢出、垃圾持續滑落的影片，他表示，台中每日廚餘300噸，文山焚化廠處理廚餘比例超過10％，造成垃圾一直滑落。而吳盛忠日前宣稱「有新方法」，結果內容仍是舊有的黑水虻、沼氣發電，現在緊急喊出「固液分離機」，但實情卻沒有空間、設備未到位、乾燥後的載運的問題。

江肇國指出，全國廚餘進焚化爐比例平均僅51.7％，台中卻高達82.4％，堆肥台北做最多、黑水虻新北做最多、生質能桃園做最好，只有台中把廚餘往焚化爐塞。現在3座焚化爐老、滿、壞，就是過去市府沒有拿出有效方式的惡果。

環保局長吳盛忠面對民進黨一再質疑處理廚餘能力，相當自信表示，中市廚餘可以處理，他是化工高考狀元。（記者蘇金鳳攝）

