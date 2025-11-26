身長比人高！ 台南「怪獸級」綠鬣蜥首曝光

南市捕獲的「怪獸級」綠鬣蜥，首度曝光，身長比人還高。（圖由南市府提供）

外來種的綠鬣蜥族群數急速擴散，今天東區巴克禮公園又傳出有特大號的綠鬣蜥。南市農業局統計，南市今年至今已捕捉多達2萬多隻，其中1隻長達約2公尺的「怪獸級」綠鬣蜥首度曝光，身長比人還高。

南市農業局森保科長朱健明表示，今天就會派人去抓。這些出現在公園的綠鬣蜥，只要民眾通報馬上會派人前往捕捉，而且獵人會一巡再巡，連續多日巡視捕捉，直到看不到為止，目前頭尾長達1公尺以上的綠鬣蜥已愈來愈見了。至於，這隻巨大的綠鬣蜥是日前在新化區捕獲，長達193公分，比獵人的身高還高。

台南鳥友謝其良今天到巴克禮公園賞鳥，在公園滯洪池的木棧平台發現1隻特大號的綠鬣蜥，攀爬到樹叢上曬太陽，身長約有1公尺長；另外，日前在永康祥合公園也發現1隻更大隻的綠鬣蜥，爬上高大的桉樹上，這隻顏色偏黃，十分大隻，乍看下著實嚇人。

台南市農業局統計，今年到11月18日為止，全市已捕獲綠鬣蜥2萬3762隻，遠超過去年捕獲的1萬多隻。平均1天約捕獲70多隻，捕捉效率已較去年大幅提升。

朱健民表示，綠鬣蜥幾乎沒有天敵，繁殖力又強，擴散快速，雖然無法清零，但目前已抑制其擴散。綠鬣蜥是草食性的，有些體型大的個體會讓人感到害怕，但牠們還蠻溫馴的，並不會攻擊人。民眾如果發現綠鬣蜥蹤影，可撥打綠鬣蜥通報電話：0989100919、0912354463，只要接獲通報會立刻派員處理。

鳥友謝其良在巴克禮公園賞鳥，意外發現1隻長達1公尺的綠鬣蜥。（圖由謝其良提供）

南市祥合公園出現特大號的綠鬣蜥，攀附在高大的桉樹上。（圖由謝其良提供）

