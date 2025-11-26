新竹縣竹北、竹東、湖口 奪全國市、鎮、鄉人口「三冠王」

新竹縣長楊文科（中）頒獎給竹北市長鄭朝方（左2）、竹東鎮長郭遠彰（右2）及湖口鄉長吳淑君（右1），恭喜成為全國人口最多的鄉、鎮、市。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方、竹東鎮長郭遠彰及湖口鄉長吳淑君，今天在縣府共同宣布喜訊，新竹縣正式擁有全國人口最多的鄉、鎮、市，榮獲「三冠王」的寶座！

縣府今天上午10點半在縣府共享辦公室辦理人口三冠王記者會，由楊文科頒獎給3位鄉鎮市長，並以揭開「科技首都、幸福竹縣」紅布條宣布這項喜訊，3地民意代表匯聚。民政處長陳建淳說明，繼竹東鎮（2023年8月超過南投縣草屯鎮）、湖口鄉（2024年6月超過花蓮縣吉安鄉）成為全國人口最多的鎮、鄉之後，竹北市也在本月25日以70人之差，以約22萬808人正式超過彰化市約22萬730人。

縣長楊文科興奮地宣布，根據人口數統計，截至昨天為止，竹北市22萬808人、已超越彰化市為全國人口最多的市，竹東鎮9萬7914人為全國人口最多的鎮，湖口鄉8萬4920人為全國人口最多的鄉。而新竹縣截至10月底人口達59萬7159人，預計明年底前將突破60萬大關。

楊文科表示，新竹縣長期推動「智慧城市、幸福竹縣」政策，強化交通建設、教育資源與社福體系，為人口成長打下堅實基礎。楊文科一一細數湖口、竹東及竹北3地的多項重要建設與精彩活動，稱許在3位鄉鎮市長帶領有方；他強調，縣府跨局處整合推動，從都市規劃、教育文化到福利政策，形成全面性治理成果，讓「幸福竹縣」不只是口號，而是所有縣民共同打造的生活實景。

鄭朝方致詞時，先讚揚楊文科縣長與市公所共同擘劃竹北市政，特別是AI產業、生醫園區、東興圳廊道等。「剛剛在台下聊的時候，縣長跟我講他今天非常的輕鬆，因為他不用選舉了；但是未來的一年，還有很多需要楊縣長在竹北市多加著墨的部分。我相信縣長一定會有始有終，做到完美」。

鄭朝方也細數竹北市政建設及竹北超越竹北系列活動，從國際獎項、專利、創新、美學的城市治理，都可看見竹北兼具在地和國際化的城市特色。他延續這樣的精神續推各項建設，進化竹北，建設有感。相信在跟新竹縣政府共同的努力之下，一定會持續地發光發熱。

郭遠彰表示，謝謝縣長和縣府團隊的支持與資源，讓竹東鎮能獲得榮耀。他也提到，領獎後壓力更大，責任更重。他將更加努力做好建設、福利，並提升生活機能，將竹東打造成一個宜居、宜住、宜遊的城鎮。

吳淑君說，湖口鄉的工廠數佔新竹縣34%，從業人口佔41%；因為軍營、學校、產業和物流中心，外來人口比戶籍人口多。她並提到，因應外來人口結構的改變，鄉公所調整了行春宴、桐花祭、兒童節、水上嘉年華、中秋節等活動。最後她希望縣長支持室內運動場館、親水公園、寵物公園及客委會的客庄交流中心，打造更幸福的「湖口市」。

新竹縣政府今天召開人口三冠王記者會，正式宣布新竹縣湖口鄉、竹東鎮和竹北市成為全國人口最多的鄉、鎮、市。（記者廖雪茹攝）

