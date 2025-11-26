為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    成大衝上全球前35、台灣第1 跨領域實力被國際看見

    2025/11/26 13:43 記者洪瑞琴／台南報導
    2026THE跨領域科學排名評比，成大獲全球第35名，居全台第1。（記者洪瑞琴攝）

    2026THE跨領域科學排名評比，成大獲全球第35名，居全台第1。（記者洪瑞琴攝）

    《泰晤士高等教育》（THE）與國際研究獎項「施密特科學研究員」公布2026年跨領域科學排名，國立成功大學拿下全球第35名、全台第1。對成大來說，這份成績不只是名次亮眼，也意味著近年推動跨領域研究的方向開始被國際注意到。

    成大近年大力強調「跨領域」這件事，不再把學科切得很細，而是希望老師與學生能把不同領域的知識整合起來一起研究。成大研發處表示，從2023年開始，學校陸續推出永續、人文社會、智慧健康3大跨域研究計畫，促成更多院系彼此合作。今年再推「永續躍升計畫」，聚焦能源轉型、氣候韌性等大家都關心的議題，讓學術研究有機會真正走進社會現場，對產業和生活產生幫助。

    在教學上，成大也希望學生不只會「專業知識」，還能具備美感、人文素養、同理心、合作能力等「軟實力」。透過讓老師、學生一起跨域學習，培養面對快速變化世界的能力，不再只是傳統式的單一路線養成。

    面對AI與大數據浪潮，成大也啟動「AI攻頂計畫」，從資料庫、運算平台到AI應用課程全面布局。校內也辦研討會、鼓勵學生投入AI研究，希望在科技快速演進的時代不被落下，甚至能站在前端。

    在國際連結上，成大表示，希望把校園變得更全球化，透過玉山學者、外籍教師培育、NCKU100等計畫，引入來自世界各地的研究人才，也讓學生與國際社群有更多互動機會。

    成大表示，這次為第2屆評選共有911所大學、來自94個國家參與，從經費、設備到研究成果共11項指標全方位評比。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播