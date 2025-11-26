為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蘇丹紅化粧品危機！立委批食藥署「越管越鬆」

    2025/11/26 13:20 記者林志怡／台北報導
    姜至剛（左）說，亦鴻企業公司以「植物著色劑」名目輸入紅色複方，本就不該作為化粧品顏料。（記者林志怡攝）

    姜至剛（左）說，亦鴻企業公司以「植物著色劑」名目輸入紅色複方，本就不該作為化粧品顏料。（記者林志怡攝）

    原料進口業者「亦鴻企業公司」自新加坡輸入摻入禁用色素「蘇丹4號」的原料「紅色複方」，國內12家化粧品業者購買後已用於研發或生產。衛福部食藥署長姜至剛說，未來會研議高風險化粧品品項進口管理措施精進作為，也承諾在2週內說明亦鴻企業公司在2月至10月期間，進口多少紅色複方原料。

    由於蘇丹4號化粧品危機持續延燒，立法院衛環委員會今日邀請衛福部長石崇良、財政部及環境部就「蘇丹紅化學原料竄台，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」進行專題報告。

    國民黨立委王育敏怒批，蘇丹紅（蘇丹4號）事件已經延燒2年，從先前的食品污染到這次的化粧品，食藥署都只能事後亡羊補牢，無法從一開始就從源頭阻斷，導致下游養髮液、噴霧劑、卸妝膏、潤唇膏、口紅、面膜都受影響，涵蓋面實在太廣，她也擔憂，可能還有其他進口業者輸入問題原料。

    王育敏質疑，衛福部從去年7月起，對化粧品管理改採「登錄制」，取消特定用途化粧品許可制，進口化粧品只要填具報單、向海關報關即可，海關無配合主管機關協查事項，制度上的轉變可能也是另一個破口，食藥署的管制沒有加嚴，反而越來越鬆，與衛生管理把關的目的背道而馳。

    姜至剛回應，過去針對高風險的化粧品品項採取特殊管理，去年回歸國際做法，會在2週內要求所有產品都登錄，對於高風險品項，如染髮劑等，也有精進調整空間，但這次事件，業者輸入原料時是以「植物著色劑」登錄，本就不該作為化粧品顏料，「管原料也管不到這家，這是摻偽假冒、是詐欺行為！」

    民進黨立委劉建國則質疑，食藥署檢驗5批亦鴻企業公司輸入的紅色複方中，有3批檢出蘇丹4號，批號為2025-01-13、2025-02-28、2025-10-10，第2批與第3批問題原料，日期間隔近8個月，但以經驗來說，怎麼可能8個月期間都音訊全無，衛福部釐清亦鴻企業公司在此期間又進口了多少原料。

    姜至剛則表示，對於亦鴻企業公司輸入的紅色複方，食藥署不限批號檢驗，承諾2週內說明，亦鴻企業公司自2月至10月期間進口多少數量。

