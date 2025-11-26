北投湯守觀音祭11/29起登場 台日交流傳統祭典

日本蕾普拉歌劇團感謝台灣在能登大地震給予的援助，特別於11月29日、30日進行演出。（記者孫唯容攝）

「北投湯守觀音祭暨台北遍路巡禮」將在11月29日至12月7日，於新北投七星公園登場，欣逢北投普濟寺湯守觀音開光120年，與八十八番藥師如來佛開光100年，社團法人台灣藝起公益協會特別彙整在地歷史，把再版【探索北投普濟寺：湯守觀音、八十八佛】，新增5大歷史紀錄，細緻描繪北投百年文化傳承與信仰。

「北投湯守觀音祭」由交通部觀光署指導、社團法人台灣藝起公益協會及北投普濟寺主辦，今年活動從11月29日開始，集結遊行、特色市集、日本蕾普拉歌劇團帶來為期9天的活動。其中踩街遊行聚集北投社區藝術表演團體、校園團體、國防大學政戰學院軍樂、國防大學管理學院軍樂隊、台灣戰國武將隊等及30多輛「肌肉車」與古董車，從幼華高中出發，沿大業路、光明路、至七星公園，其中複刻湯守觀音像聖轎及複刻八十八番藥師如來石佛一同巡禮北投，傳遞幸福和平。

日本蕾普拉歌劇團感謝台灣在能登大地震給予的援助，特別於11月29日、30日進行演出，另有北投在地藝起那卡西樂團、趣味魔術秀等親子同樂結合台日傳統和現代音樂、舞蹈的精采演出。公益導覽活動則在12月6日、7日登場，兩日共計八場次，帶領參與者踏上新四國八十八箇所「台北遍路」巡禮，與台北天后宮、正願禪寺、臨濟護國禪寺合作，最終抵達北投普濟寺，體會文化的神聖與壯麗，感受心靈的平靜與洗禮。

台灣藝起公益協會表示，再版推出的【探索北投普濟寺：湯守觀音、八十八佛】新增五大歷史紀錄，其中記錄六年來恢復辦理北投百年傳統祭儀「湯守觀音祭」並協助普濟寺恢復「手水缽」； 迎奉普濟寺遺失多年之八十八番藥師如來聖像榮歸故里；北投普濟寺第五代住持，藏傳佛教領袖甘珠佛爺其生平與當年奔走貢獻普濟寺的歷史，細緻描繪北投百年文化傳承與信仰。

北投區長吳重信表示，台灣人3月瘋媽祖，目前北投的湯守觀音也走出自己的文化，觀音祭也跟當地溫泉業者結合，未來會形成獨有的傳統文化並扎根，現在也與文化局推動導覽古蹟走讀，未來就能讓湯守觀音向外擴展。

普濟寺的「手水缽」。（記者孫唯容攝）

迎奉普濟寺遺失多年之八十八番藥師如來聖像榮歸故里。（記者孫唯容攝）

