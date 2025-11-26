通車前最後關鍵階段 淡江大橋年底鋪面完成

淡江大橋工程開始進行GUSS瀝青鋪面作業。（公路局提供）

淡江大橋工程進入最後關鍵階段。公路局北區公路新建工程分局11月16日啟動鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面作業，全長約640公尺，預計2025年底完成，後續接續辦理護欄、照明、伸縮縫等附屬設施工作。

我國重大工程淡江大橋，串連淡水、八里兩岸生活圈的重要橋梁，是跨越淡水河口的交通新地標。公路局說明，鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面作業施作區段為5K+895至6K+539，全長約640公尺，不含天候因素情況下，預計工期約45天，預估2025年底完成，並接續辦理護欄、照明、伸縮縫等附屬設施工作。

公路局說明，GUSS鋪面是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍與高溫穩定性。這項工法可有效減少因熱脹冷縮或重車通過造成的鬆動與位移，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定品質基礎。

實際施工方面，工程團隊嚴格依程序把關：先進行鋼板表面清理與黏著層處理，再以專用設備高溫攪拌、輸送與鋪設，同步檢核流動性、厚度與外觀，發現氣泡立即排除修整，確保每一段都平整、密實且貼合。

鋪設作業完成後，後續施作項目規劃時程，包括2026年2月完成景觀燈柱安裝與3次斜索索力調整，橋面結構與照明系統達最佳穩定狀態；2026年4月完成塔吊拆除、金屬護欄、伸縮縫與人行道設施等附屬工程，全面提升安全與舒適度。待作業完成並檢查合格後，即達通車條件。

