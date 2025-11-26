鋼鐵業空污標準核定停滯 環團籲環境部、高市府速通過加嚴標準

高雄市政府去年4月25日預告「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準」草案，並於12月12日報請環境部核定，然今年8月環境部於會商會議後卻未能核定，環團今聯合發布聲明呼籲，環境部及高市府積極面對鋼鐵業的污染管制，盡速通過加嚴排放標準。（圖由地球公民基金會提供）

高雄市政府去年4月25日預告「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準」草案，並於12月12日報請環境部核定，然今年8月環境部於會商會議後卻未能核定；環團今聯合發布聲明，環境部及高市府積極面對鋼鐵業的污染管制，盡速通過加嚴排放標準，改善高屏空氣品質、促進減碳效益。

此次聯合聲明的環團包括：地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室、美濃愛鄉協進會、高雄市公民監督公僕聯盟、環境權保障基金會、大社環境守護聯盟。

聲明表示，高雄市是台灣的鋼鐵業重鎮，帶來全國的經濟發展，但也造成地方嚴重的環境污染與負荷。據高雄市府2022年的統計，全市固定污染源排放量中，鋼鐵設施排放占比，分別為粒狀污染物42%、硫氧化物30%及氮氧化物20%。

聲明表示，多年來，在民間團體不斷倡議改善空污、強化鋼鐵業空污管制的呼籲下，高雄市政府終於在2020年啟動《高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準》的法制作業。不過，環境部8月舉辦的會商會議並未核定高雄市政府提出的加嚴標準，要求高市府確認防制技術可行性，與相關機關及管制對象協商或進行說明後，再重新報請環境部核定，但過去已辦理6場公聽研商會，環境部對於加嚴標準未予核定。

聲明強調，排放標準通過後，預計可為高雄帶來每年空氣污染物的減污效益約有1379公噸（粒狀污染物51公噸、硫氧化物1127公噸及氮氧化物201公噸），將對高雄市及下風處屏東縣的空污改善有很大的正面效益。

聲明表示，就防制技術可行性的管制現況來說，高雄鋼鐵業者僅有部分設備不能達到新的草案標準，而我們認為「設備過於老舊、空間不足」，不能作為放寬標準、停滯改善的藉口，政府應藉此機會鼓勵高污染、高碳排的鋼鐵業，盡速汰除老舊設備、強化產業轉型與升級，讓鋼鐵業善盡SDGs責任的永續未來。

聲明表示，鋼鐵業空污排放標準加嚴，環境部也有責任。環境部主管的《鋼鐵業燒結工場戴奧辛管制及排放標準》、《鋼鐵業集塵灰高溫冶煉設施戴奧辛管制及排放標準》自公布以來已逾20年未修訂；《鋼鐵業燒結工場空氣污染物排放標準》上次修訂也距今13年等，顯示環境部在鋼鐵業相關空污標準的檢討與修訂過於消極，未能與國人對空污與健康風險的關注同步精進。

