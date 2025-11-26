八里衛生所使用40多年 鄭宇恩籲市府改善老舊設備、空間

新北市八里區衛生所建物使用至今已40多年，市議員鄭宇恩表示，空間、設備老舊問題逐漸浮現，呼籲市府儘速改善。（鄭宇恩提供）

新北市八里區衛生所建物使用至今已40多年，市議員鄭宇恩表示，空間、設備老舊問題逐漸浮現，婦科器材老舊、嬰幼兒候診空間侷促，缺乏電梯影響二樓以上空間利用等問題，都已嚴重影響民眾就醫與醫護工作環境品質，且缺乏復健科，導致八里居民必須大老遠跑到蘆洲、林口區就診，呼籲市府及早加強，否則難以負荷長者、新生兒家庭日益成長的醫療需求。

鄭宇恩表示，今年11月起，署立台北醫院才開始支援八里衛生所兒科門診，但除了人力資源，八里衛生所整體硬體環境仍明顯落後，衛生所婦科檢查器材明顯老舊，衛生所雖在有限資源下努力改善嬰幼兒候診空間，但仍有進步空間，且衛生所沒有設置無障礙環境最基本的電梯，不利於行動不便長者、娃娃車族使用，導致二樓以上空間難以有效運用。

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩說，她將督促市府盤點資源並分年編列預算汰換、更新設備，另八里也缺少復健科資源，衛生局應向財政局爭取空間來規劃復健科及物理治療所，同時提出二樓以上的空間整修、設備更新及無障礙動線改善的完整計畫，必要時也應評估中長期重建或擴建的可能性。

記者詢問衛生局回應，截至出稿前衛生局尚未提供回應。

新北市八里區衛生所建物使用至今已40多年，市議員鄭宇恩表示，空間、設備老舊問題逐漸浮現，呼籲市府儘速改善。（鄭宇恩提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法