把故宮當教室！ 大學通識課沉浸文物藝術

東吳大學與故宮合作，直接把通識課搬進館舍上課。（圖由東吳大學提供）

東吳大學與故宮博物院攜手合作，首度開放館舍授課，校方直接將通識課課堂拉到館內進行，透過沉浸式環境，從第一線接觸文物之美，以及博物館運作等實務內容，加深學習體驗與成效。

東吳大學與故宮已於今年3月簽署合作備忘錄，在通識教育中心故宮第二專長課程「博物館公關與媒體」的學生在授課老師蔡佳芳帶領下，以故宮為教室，並邀請故宮書畫文獻處科長邱士華於館內多媒體放映室介紹「千年神遇—北宋西園雅集傳奇特展」。

蔡佳芳表示，文化藝術是一種潛移默化的學習，若能善用東吳鄰近故宮的地理優勢，並讓同學置身於博物館內聆聽專業人士的分享，將使同學對文化產生更深層的理解與回饋。

邱士華認為，故宮典藏了許多文物瑰寶，如今2個重要的文化機構已然簽署合作備忘錄，同學可把握得來不易的豐碩資源，親臨故宮，充實並涵養自身的美學內涵。

「北宋西園雅集傳奇」，傳說是由北宋知名畫家李公麟所繪製，內容包含蘇軾、李公麟、黃庭堅、米芾等文人雅士齊聚的一場盛會。蔡佳芳率領學生於館內欣賞眾多書畫、文獻、瓷器、青銅器等文物，並連結課程內容，讓學習不再只侷限在校園的教室內。

