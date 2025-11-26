協和電廠更新改建 謝國樑：沒有安全就沒有電廠

協和電廠更新改建，基隆市長謝國樑強調，沒有安全就沒有電廠。（記者盧賢秀攝）

台電協和電廠改建燃氣，在外海興建第4座天然氣接收站，環評已經通過，市府召開協和電廠更新安全減災會議，謝國樑今天受訪時強調，沒有安全就沒有電廠，市府一定會嚴格的把關。台電副總經理鄭慶鴻表示，協和電廠更新改建過程中一定優先考慮地方的安全，穩定供電、與地方共存共榮 。

基市府24日召開協和電改建工程安全減災會議，討論安全防災措施。基隆中山區太白里白米甕籃球場暨兒童遊戲場今天啟用，台電也協助遊戲場興建，市長謝國樑與台電副總經理鄭慶鴻都出席啟用典禮。

對於4接，謝國樑表示，市府邀請安全消防及相關的專家召開第一次協和電廠更新安全減災會議，與會委員有很多的意見跟想法，下次開會將邀請台電人員來參加，務必規劃及施工期都要了解。他強調沒有安全就沒有電廠，市府一定會嚴格的把關，才會考慮後續的每一步 。

鄭慶鴻表示，在推動協和電廠更新改建過程中，一定是要先考慮到地方的安全，電廠的安全及基隆市的安全；更新改建的目標就是要穩定供電，過去協和電廠在基隆跟地方有非常多的互動，共存共榮，相信在未來4接及協和的更新改建計畫的過程中，會持續跟地方互動、共存共榮 。

台電副總經理鄭慶鴻表示，電廠改建安全優先，穩定供電與地方共存共榮。（記者盧賢秀攝）

