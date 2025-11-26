分心駕駛仍是主因 南市近4月A1死亡事故降3成

南市今年1到10月已取締4201件酒駕，攔查量比去年多8.3%。（南市交通局提供）

南市今年上半年A1重大事故一度偏高，不過市府從工程改善、交通教育到加強執法一起上陣後，交通局指出，從7月至11月23日，A1死亡事故（車禍當下或發生24小時內有人員死亡）比去年同期少了20人，降幅大約3成，狀況明顯改善。

此外，今年1到10月的A2一般事故也減少625人，降幅1.4%；跟酒駕有關的A1事故更是比過去3年平均少了67%。市府近期完成許多行人專用時相、人行道改善、通學步道優化等工程。

交通局長王銘德指出，從事故分析來看，「分心駕駛」還是最大肇因，其次是闖紅燈和逆向等違規行為，人為因素依舊是關鍵。市府除了持續推動人本交通工程，也調查哪些路口視線不好、哪些地方衝突點多，逐步改進。他強調，交通安全是長期工作，工程會按照風險與優先順序穩健推動。

在執法上，今年1到10月已取締4201件酒駕，攔查量比去年多8.3%，也同步加強慢車酒駕取締。王銘德表示，最新的酒駕防制架構，把高風險時段部署、酒吧周邊巡查、源頭防制、第三方合作及代駕宣導等都整合起來，未來可用在順安專案和相關勤務上，讓執法更精準。監理單位也持續推動機車安駕訓練、微電二輪管理及路口安全教育，降低不同族群的事故風險。

市長黃偉哲強調，交通安全沒有捷徑，靠的是持續投入。酒駕零容忍是台南的原則，這次提出的防制措施，包括擴大攔查量能、掌握熱時段熱區、強化肇事溯源、與店家合作推廣代駕等，都是市府將繼續深化的方向。他也要求團隊以數據為基礎，找出高風險點，落實「精準執法、工程優化、深入教育」，為市民打造更安全的交通環境。

